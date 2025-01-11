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Человеческий мозг обрабатывает информацию в 10 миллиардов раз медленнее, чем принимает

Возможно, таковы последствия медленной эволюции.
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Недавнее научное исследование открыло удивительные подробности скорости человеческого мышления, показав, что она значительно медленнее, чем можно было бы предположить.

Периферическая нервная система – сеть нервов, передающих информацию между мозгом и телом, обрабатывает данные об окружающей среде со скоростью более миллиарда бит в секунду, что сравнимо со скоростью высокоскоростного интернет-соединения. В то время как человек обрабатывает и думает всего лишь со скоростью 10 бит в секунду, согласно результатам исследования.

Такой разительный контраст указывает на глубокие, еще не изученные тайны в неврологии и когнитивной науке. "Это число смехотворно мало по сравнению с любой скоростью передачи информации, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни", – пишут ученые в исследовании, опубликованном 17 декабря в журнале Neuro. 

"Например, мы расстраиваемся, когда скорость домашнего WiFi падает ниже 100 мегабит в секунду, потому что это влияет на нашу способность смотреть Netflix. Между тем, наш мозг извлекает из этого огромного потока только 10 бит в секунду, даже если мы полностью внимательны".

Цзюй Чжэн и Маркус Майстер из Калифорнийского технологического института количественно измерили этот когнитивный предел скорости, изучив такие задачи, как решение кубика Рубика или запоминание перетасованной колоды карт. Они подсчитали количество битов, необходимых для выполнения этих задач, и разделили его на затраченное время. Даже у элитных чемпионов по запоминанию, выполняющих задания за секунды, скорость обработки данных оставалась около 10 бит.

Полученные результаты поднимают интригующие вопросы о том, как и почему человеческий мозг фильтрует огромный поток сенсорной информации. Один нейрон способен передавать данные со скоростью 10 бит в секунду.

Исследование предполагает эволюционную основу для этого ограничения. Ранние нервные системы примитивных животных были сосредоточены исключительно на том, чтобы направлять организм к пище или прочь от опасности, требуя лишь одного решения за раз. Современное абстрактное мышление, возможно, унаследовало это ограничение на обработку информации по одному пути, что объясняет, почему людям трудно одновременно следить за несколькими направлениями мысли.

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