В то время как ранние компьютеры были преимущественно механическими и использовали вакуумные трубки для обработки данных, в тот же период появились и альтернативные концепции. Одна из самых удивительных – компьютер, работающий на воде. В 1930-х годах советский ученый Владимир Лукьянов представил аналоговое чудо, известное как "водный интегратор" или "интегратор Лукьянова".

Это революционное устройство было разработано для решения дифференциальных уравнений – важнейшей задачи при строительстве бетонных конструкций в различных условиях окружающей среды. В отличие от цифровых компьютеров, "Водный интегратор" работал через сеть взаимосвязанных резервуаров, трубок и насосов, а вычислительной средой служила вода. Лукьянов обнаружил поразительные параллели между течением воды и законами распределения тепла, что позволило ему моделировать тепловые процессы с помощью гидродинамики.

Механизм вычислений был одновременно элегантным и точным – решения выводились путем измерения уровня воды в определенных трубках с точностью до долей миллиметра. Изначально Лукьянов разработал прибор для борьбы с трещинами в бетоне, вызванными перепадами температур. Однако его применение быстро расширилось, оказав влияние на такие области, как геология, металлургия, теплофизика и даже ракетостроение.

Это гениальное изобретение дало практические ответы на инженерные вызовы, связанные с разнообразием материалов и экстремальными климатическими условиями. Хотя его технология может показаться рудиментарной по сравнению с современными системами на основе кремния, "Водный интегратор" является примером изобретательности ранней вычислительной науки. Он демонстрирует, как ученые использовали доступные ресурсы для решения сложных задач задолго до появления цифровых процессоров.