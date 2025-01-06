По мере приближения выхода графических процессоров нового поколения компания Corsair делает все возможное, чтобы пользователи были готовы к ожидаемым требованиям к энергопотреблению. Пока серия NVIDIA RTX 5000 остается в тайне, популярный производитель блоков питания и корпусов для ПК представил новую инициативу, призванную помочь пользователям выбрать правильное оборудование для своих систем. Она включает в себя запуск специального веб-сайта и отличительный значок "Next-Gen GPU Ready", который будет отображаться на страницах соответствующих блоков питания, корпусов и систем охлаждения.

Примечательно, что Corsair не стала дожидаться официального анонса NVIDIA, чтобы назвать программу "RTX 50 Ready". Этот упреждающий шаг свидетельствует о том, что компания уже готовится к неизбежным требованиям к питанию видеокарт следующего поколения, даже до того, как все подробности стали известны.

Одним из ключевых моментов кампании является переход на новый разъем питания 12V2×6, который станет неотъемлемой частью будущих графических процессоров. Обновленный разъем, доступный исключительно в новейших блоках питания ATX 3.1 и PCIe 5.1, разработан специально для будущих карт NVIDIA. Есть надежда, что этот пересмотр не позволит разъему стать предметом широких споров и опасений в ближайшие месяцы.

Слухи, связанные с RTX 5090, говорят о том, что карта будет потреблять до 575W, что на 125W больше, чем RTX 4090. Однако Corsair намекает, что карты следующего поколения могут еще больше увеличить потребляемую мощность – до 600W. Это соответствует спецификации максимальной мощности нового разъема, что гарантирует, что пользователи смогут справиться с интенсивными требованиями этих GPU.