Китай вводит собственный экспортный контроль.

В экономике XXI века передовое производство полупроводников и искусственный интеллект все чаще рассматриваются как краеугольные камни глобального влияния. Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай направляют огромные ресурсы в эти сферы. Несмотря на предпринятые усилия, США сталкиваются со все большими трудностями в опережении китайских достижений, даже при условии принятия решительных правительственных мер. Эти трудности усугубляет запутанная глобальная цепочка поставок и быстрота Китая в поиске альтернативных материалов для удовлетворения технологических потребностей.

Недавно США ввели масштабные санкции, призванные ограничить доступ Китая к важнейшим западным технологиям, особенно тем, которые способствуют развитию искусственного интеллекта и военных приложений. Министерство торговли Китая, как и следовало ожидать, выступило с резкой критикой, обвинив США в злоупотреблении экспортным контролем и заявив о возможных ограничениях на такие материалы, как германий, галлий, сурьма и графит. Эти элементы жизненно важны для производства высокотехнологичных товаров вроде оптоволокна, электроники и аккумуляторов. Потенциальный запрет на экспорт из Китая может отразиться на цепочках поставок в США, усиливая перебои в работе всех отраслей.

Санкции в первую очередь направлены на передовые инструменты для производства микросхем и продукцию с высокой пропускной способностью памяти (HBM), которая необходима для аппаратного обеспечения ИИ в центрах обработки данных. Хотя эти меры направлены на сдерживание прогресса Китая, они, скорее всего, затронут американские полупроводниковые компании и их международных партнеров.

Эксперты называют данные санкции поворотным пунктом в "холодной войне чипов". Министр торговли США Джина Раймондо подчеркнула их значение, назвав санкции самыми агрессивными мерами контроля, когда-либо принятыми со стороны США.