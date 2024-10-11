Модер построил кастомный ПК в стиле Fortnite из кирпичиков Lego
Модер с ником czuga создал уникальный игровой ПК Lego в стиле Fortnite, оснащенный мощной RTX 4080 Super и процессором с индивидуальным охлаждением. Спонсируемая компанией NVIDIA, эта сборка выделяется не только своим аппаратным обеспечением, но и конструкцией – она почти полностью собрана из кирпичиков Lego. Хотя основные компоненты: материнская плата, видеокарта и система охлаждения – не сделаны из конструктора, весь корпус демонстрирует фантазийный дизайн в духе Fortnite, дополненный сложными деталями вроде культового автобуса Fortnite.
Для проекта потребовалось более 1 500 деталей Lego, причем несколько наборов из серии Fortnite Lego использовались в качестве декоративных элементов. Выбор открытого дизайна корпуса оказался не только функциональным, но и эстетичным.
Что касается расположения оборудования, то оно соответствует традиционной конфигурации ATX. Блок питания помещен внизу, материнская плата – посередине, а 360-мм радиатор – сверху. Примечательно, что радиатор крепится с помощью кирпичиков Lego, без винтов, полагаясь исключительно на точность и целостность конструкции.
Хотя это творение и является весьма интересным вариантом использования Legо, в работе сборки есть некоторые опасения. В частности, 16-контактный разъем питания RTX 4080 Super может вызвать проблемы, особенно учитывая высокий уровень тепловыделения современных видеокарт. Если разъем будет чрезмерно нагреваться, это может нарушить стабильность кирпичиков Lego.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила