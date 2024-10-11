Модер с ником czuga создал уникальный игровой ПК Lego в стиле Fortnite, оснащенный мощной RTX 4080 Super и процессором с индивидуальным охлаждением. Спонсируемая компанией NVIDIA, эта сборка выделяется не только своим аппаратным обеспечением, но и конструкцией – она почти полностью собрана из кирпичиков Lego. Хотя основные компоненты: материнская плата, видеокарта и система охлаждения – не сделаны из конструктора, весь корпус демонстрирует фантазийный дизайн в духе Fortnite, дополненный сложными деталями вроде культового автобуса Fortnite.

Для проекта потребовалось более 1 500 деталей Lego, причем несколько наборов из серии Fortnite Lego использовались в качестве декоративных элементов. Выбор открытого дизайна корпуса оказался не только функциональным, но и эстетичным.

Что касается расположения оборудования, то оно соответствует традиционной конфигурации ATX. Блок питания помещен внизу, материнская плата – посередине, а 360-мм радиатор – сверху. Примечательно, что радиатор крепится с помощью кирпичиков Lego, без винтов, полагаясь исключительно на точность и целостность конструкции.

Хотя это творение и является весьма интересным вариантом использования Legо, в работе сборки есть некоторые опасения. В частности, 16-контактный разъем питания RTX 4080 Super может вызвать проблемы, особенно учитывая высокий уровень тепловыделения современных видеокарт. Если разъем будет чрезмерно нагреваться, это может нарушить стабильность кирпичиков Lego.