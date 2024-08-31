Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
Затраты на разработку игры обозначаются как критически большие.

Вопрос цен на игры остается спорным. Геймеры, выросшие в начале 90-х, часто вспоминают, как тратили значительные суммы на картриджи для Super Nintendo, такие как Street Fighter 2 Turbo. В то же время те, кто достиг совершеннолетия в эпоху PS2 в 2000-х, помнят, как платили около 50 долларов за полноценную физическую игру, которая не требовала патчей или обновлений при первом использовании.

Несмотря на то что современная игровая индустрия предлагает множество достижений, все чаще можно услышать мнение, что стоимость игр стала непомерно высокой. В эпоху PS3 издатели сначала поднимали цены на новые игры до 60 долларов, а теперь стоимость игр для PS5 часто начинается с 70 долларов – за исключением нишевых или инди-тайтлов. Хотя инфляция в некоторой степени оправдывает более высокие цены, шок от таких затрат остается значительным для многих потребителей.

Корень проблемы кроется в увеличивающемся разрыве между растущими затратами на разработку игр и ценами, которые готовы платить игроки. На разработку AAA-игр, особенно высокобюджетных однопользовательских игр Sony, теперь уходят сотни миллионов долларов. Несмотря на рекордные прибыли Sony, это представляет собой огромный финансовый риск для любого издателя, поскольку даже самая ожидаемая игра может с треском провалиться.

Майкл Даус, директор по изданию Baldur's Gate 3, критикует такую стратегию ценообразования, но при этом выступает за более высокие базовые цены на игры. 

"Я считаю, что цена на игру должна соответствовать ее качеству и глубине". 

Он утверждает, что базовая цена большинства игр должна увеличиваться, чтобы отразить растущие затраты на разработку, частично обусловленные инфляцией. Однако он подчеркнул, что эта корректировка цен должна основываться на качестве продукта и четкой коммуникации с потребителями, а не на обещании дополнительного контента через DLC. Он также намекнул, что после выхода GTA 6 в индустрии могут произойти значительные изменения, так как многие считают, что она может создать новый прецедент в ценообразовании на игры.

#игры #gta 6 #игровая индустрия #grand theft auto 6
+
Написать комментарий (0)
Discovery работают над новой видеоигрой о Бэтмене
Civilization VII будет выпущена с антипиратской защитой Denuvo
В Focus Entertainment ответили на самые популярные вопросы по Warhammer 40,000: Space Marine 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
57
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
2
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
7
Депутат Безуглая: украинский истребитель F-16 уничтожила зенитная ракета ЗРК Patriot
5
Стали известны характеристики GoPro Hero 13 Black
1
США закупят дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600 на сумму 990 миллионов долларов
2
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
14
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
7
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
3
Бывший агент ЦРУ Макговерн: Армия России уже очень близко подошла к Днепру
+

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
11
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
12
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
20
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
7

Сейчас обсуждают

Windmark
21:40
миллионы солнечных систем и мы только одни во вселенной , ага 😂
Исследователи начали искать внеземные цивилизации II и III типа вне Млечного Пути
Николай Мазунин
21:40
Вата в комментах, чего Курскую область не едете защищать ? Только в интернете смелые))
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Gamandril
21:37
Танки что-ли?
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
denacifikator
21:37
чё там пишет украинская правда у вас ещё
Российская армия поразила пункт дислокации украинских военных в Покровске
Николай Мазунин
21:35
С РФ это произошло ещё в 1991 году, а они даже не задумываются почему их космонавты до сих пор летают с космонавтами США, в то время как их военных убивают оружием из США)
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Николай Мазунин
21:29
В Zомбоящиках РФ только запретили... Достаточно зайти на канал киевских блогеров Супер Сус и проверить это...а, в Путярейхе же заблокировали Ютуб... Ну, VPN в помощь...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
leonid26
21:27
я так и не пойму кто эти каналы смотрит???????????????
Медиахолдинг «Газпром-медиа», которому принадлежат Rutube с телеканалами НТВ, ТНТ и «Матч!», показал многомиллиардный убыток
leonid26
21:25
смех на палочке, даже комментировать не хочется, у кого есть мозг все поймет и сам
Необходима корректировка финансирования строительства трассы М-12, говорится в отчете Счетной палаты
Товарищ Ким
21:23
Да, подобный текст, уже не маркер- это приговор автору. Мерзко всё-это. Особенно зная эту местечковую конторку изнутри. Когда закрывали свою несостоявшуюся сеть ПВЗ, начальнички выкручивали руки сот...
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
leonid26
21:22
повышать можно хоть на 300%, но все решит рынок, не кто не купит, хотя в России его нет уже
Gigabyte представляет X870 AORUS Elite WIFI7: материнскую плату для энтузиастов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем