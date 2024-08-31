Затраты на разработку игры обозначаются как критически большие.

Вопрос цен на игры остается спорным. Геймеры, выросшие в начале 90-х, часто вспоминают, как тратили значительные суммы на картриджи для Super Nintendo, такие как Street Fighter 2 Turbo. В то же время те, кто достиг совершеннолетия в эпоху PS2 в 2000-х, помнят, как платили около 50 долларов за полноценную физическую игру, которая не требовала патчей или обновлений при первом использовании.

Несмотря на то что современная игровая индустрия предлагает множество достижений, все чаще можно услышать мнение, что стоимость игр стала непомерно высокой. В эпоху PS3 издатели сначала поднимали цены на новые игры до 60 долларов, а теперь стоимость игр для PS5 часто начинается с 70 долларов – за исключением нишевых или инди-тайтлов. Хотя инфляция в некоторой степени оправдывает более высокие цены, шок от таких затрат остается значительным для многих потребителей.

Корень проблемы кроется в увеличивающемся разрыве между растущими затратами на разработку игр и ценами, которые готовы платить игроки. На разработку AAA-игр, особенно высокобюджетных однопользовательских игр Sony, теперь уходят сотни миллионов долларов. Несмотря на рекордные прибыли Sony, это представляет собой огромный финансовый риск для любого издателя, поскольку даже самая ожидаемая игра может с треском провалиться.

Майкл Даус, директор по изданию Baldur's Gate 3, критикует такую стратегию ценообразования, но при этом выступает за более высокие базовые цены на игры.

"Я считаю, что цена на игру должна соответствовать ее качеству и глубине".

Он утверждает, что базовая цена большинства игр должна увеличиваться, чтобы отразить растущие затраты на разработку, частично обусловленные инфляцией. Однако он подчеркнул, что эта корректировка цен должна основываться на качестве продукта и четкой коммуникации с потребителями, а не на обещании дополнительного контента через DLC. Он также намекнул, что после выхода GTA 6 в индустрии могут произойти значительные изменения, так как многие считают, что она может создать новый прецедент в ценообразовании на игры.