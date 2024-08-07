В Google сообщили, что все оборудование в норме и обновлению не подлежит.

В середине прошлого месяца у россиян начали наблюдаться странные проблемы с видеохостингом YouTube, который вначале тормозил и медленно загружался, а потом и вовсе перестал работать в некоторых браузерах. Тогда предполагалось, что власти РФ приняли решение заблокировать площадку, на что намекали депутаты, однако последнее разъяснение пролило свет на планы Роскомнадзора относительно Google.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сегодня рассказал, что планов по блокировке YouTube, Google, Apple и прочих американских компаний ни у Роскомнадзора, ни у Минцифры не имеется, а слухи об этом стоит рассматривать всего лишь как слухи.

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Напомним, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость работы YouTube в России будет замедляться и замедляться с течением времени из-за нежелания американской компании проводить в РФ ремонтные работы и обновлять оборудование. Вопреки этому, в Google сообщили, что все оборудование в норме и обновлению не подлежит. Проблемы с медленной загрузкой лежат на стороне владельца.