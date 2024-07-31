В случае неисполнения предписания трафик к таким каналам будет ограничен.

Во время очередного пленарного заседания Госдума проголосовала за принятие поправок, касающихся владельцев каналов в Telegram, где аудитория превышает 10 000 человек.

Согласно новым поправкам, владельцы описанных ТГ-каналов будут обязаны сообщить о себе в РКН и раскрыть свою личность, дабы соответствовать мерам по зашите граждан от преступлений с помощью мобильной связи в интернете.

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Сообщается, что в случае неисполнения предписаний данные каналы могут быть либо полностью заблокированы, либо к ним ограничат трафик. Кроме того, естественно, те, кто не уведомил РКН о своей деятельности, будут лишены рекламодателей и финансирования.

С 1 января следующего года РКН собирается ограничить количество сим-карт, выделенных на одного россиянина – максимум 20 штук.