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Отчёт: Apple уже сейчас может создать робота-гуманоида из Detroit, но сделает это через 10 лет

Компания не спешит с внедрением инноваций.
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Компания Apple, как сообщают разные источники, намерена выйти на рынок робототехники: по последним данным, инженеры компании изучают возможность создания машины, способной перемещаться по дому пользователя и выполнять повседневную работу, например, мыть посуду или убирать. Однако, несмотря на то, что Apple может излагать амбициозные планы по выходу на рынок, раннее появление не гарантирует немедленного успеха компании а этой новой для нее сфере.

Несмотря на неудачи, такие как отказ от проекта "Проект Титан" по созданию самоуправляемых автомобилей, Apple не останавливается в своем стремлении к инновациям. Марк Гурман из издания Bloomberg сообщает о продолжающихся секретных работах в командах Apple по разработке аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта, намекающих на возможность создания интеллектуальной многозадачной машины. Для реализации таких начинаний может потребоваться несколько лет разработки до коммерциализации.

Наблюдения Гурмана подчеркивают осторожный подход Apple, поскольку компания, похоже, сосредоточена на постепенном улучшении существующей линейки продуктов, а не на полном посвящении себя новым начинаниям. Этот стратегический акцент совпадает с постоянным стремлением Apple совершенствовать свой флагманский продукт, iPhone, дабы не потерять доминирующее положение на рынке.

Несмотря на то, что выход Apple на рынок робототехники должен оказаться многообещающим, взвешенный подход компании позволяет предположить, что до значительных успехов в этой области еще много лет.

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