В недавнем интервью с Джимом Крамером на канале CNBC CEO компании NVIDIA Дженсен Хуанг раскрыл подробности разработки грядущего чипа Blackwell, потребовавшей инвестиций в более чем 10 млрд долларов для создания конвейера.

Новый графический процессор, созданный по техпроцессу 4NP TSMC, может похвастаться общим количеством транзисторов в 208 миллиардов, что составляет 104 млрд на кристалл, а также 192Gb памяти HMB3e и пропускной способностью памяти 8 ТБ/с. Хуанг подчеркнул, что создание этой технологии потребовало инноваций, выходящих за рамки ограничений обычной физики.

Во время обсуждения Хуанг также сообщил, что чип Blackwell размером с кулак выйдет на рынок по цене от 30 000 до 40 000 долларов.

Фактическая розничная цена GPU будет варьироваться в зависимости от того, приобретается ли он напрямую у NVIDIA или через стороннего поставщика.

Nvidia уже представила три варианта своего ускорителя Blackwell AI с различными конфигурациями памяти – B100, B200 и GB200, причем последний объединяет два графических процессора B200 Tensor Core вместе с процессором Grace.