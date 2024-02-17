Камеры, по слухам, будут расположены вертикально.

Появилась потенциальная утечка информации об аппаратном обеспечении грядущего смартфона серии iPhone 16. Сегодня в социальных сетях пользователь, известный под ником Majin Bu, опубликовал изображение, на котором якобы изображен новый модуль камеры iPhone 16. Изображение демонстрирует вертикально выровненное расположение камеры, что ранее уже предполагалось другими инсайдерами.

В текущей модели iPhone 15 Pro Apple изменила расположение трех объективов камеры, расположив основную и сверхширокоугольную камеры одна над другой. Эта корректировка позволила iPhone 15 Pro снимать пространственное видео для Vision Pro.

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В настоящее время iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены камерами, в которых основной и сверхширокоугольный объективы расположены по диагонали. Предполагается, что благодаря переходу к вертикально выровненному дизайну стандартная версия iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат возможность съемки пространственного видео, как и нынешние модели iPhone 15 Pro.

Изображение, опубликованное сегодня Majin Bu, служит дополнительным подтверждением того, что Apple намерена внести изменения в конфигурацию камер iPhone 16.

Теперь, когда Vision Pro стал доступен потребителям в США, у Apple появился серьезный стимул поощрять пользователей, которые желают снимать пространственные видео.