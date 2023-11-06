Дела у компании идут очень хорошо.

Генеральный директор Ferrari недавно заявил, что очередь на автомобили компании растянулась аж на несколько лет. Спрос, как утверждается, исключительно высок, а заказов хватит на весь 2025 год. В результате новые заказы будут выполняться только в 2026 году.

2023 год уже оказался для Ferrari благополучным. За первые три квартала поставки заметно увеличились на 524 единицы и составили 10 418 автомобилей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это достижение особенно примечательно, если учесть, что модель Purosangue все еще находилась на начальной стадии производства, то есть выпуск кроссовера еще не достиг максимальной мощности.

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Примечательно, что в третьем квартале 2023 года гибридные автомобили впервые в истории Ferrari обошли по продажам автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В период с июля по сентябрь 51,3% из 3459 поставленных автомобилей были оснащены электрифицированными силовыми агрегатами.

Генеральный директор Ferrari официально подтвердил, что первый электромобиль компании будет представлен в четвертом квартале 2025 года. Интересно, что по некоторым аспектам разработки ведутся с опережением графика. Одновременно с этим в июне 2024 г. в Маранелло начнет работу новое предприятие, предназначенное специально для производства гибридных и полностью электрических моделей.

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По прогнозам Ferrari, к 2030 г. 40% годовых продаж компании будут составлять гибридные автомобили, еще 40% – электрические, а оставшиеся 20% – автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.