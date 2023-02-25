Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
Неделю назад я написал, как выбирал себе новую видеокарту. Выбор стоял между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090. В результате я заказал модель Palit NVIDIA GeForce RTX 4090, PA-RTX4090 GAMEROCK в одном из крупнейших магазинов в рассрочку на полгода за 24 тысячи рублей в месяц.
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К сожалению, мне не привезли заказ вовремя, поэтому я воспользовался советами читателей этого сайта, которые вежливо указали мне, что неправильно покупать видеокарты в кредит, и что они не согласны с выбранным мною производителем видеокарты, и заказал Gigabyte GeForce RTX 4090 (GV-N4090GAMING OC-24GD) в Озоне.
Получив карту в пункте выдачи, я обнаружил, что внешняя коробка не упакована в плёнку и её состояние далеко от идеала.
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При этом внутренняя коробка была в идеальном состоянии.
Сама карта упакована в антистатический пакет, который заклеен тремя наклейками. Данные наклейки повреждаются при вскрытии. В моём случае с наклейками всё было в порядке. Поэтому я забрал карту и отправился домой.
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Дома я решил совместить апргейд видеокарты с заменой процессорного кулера. У меня был установлен Noctua NH-D14.
Заменить его я решил на Noctua NH-D15, который, согласно спецификации производителя, может рассеивать тепловой мощности примерно на 10% больше, нежели Noctua NH-D14.
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После снятия радиаторов я обнаружил, что радиатор Noctua NH-D14 не идеально прилегал к процессору с сокетом AM5. Так что решение о замене процессорного кулера, на мой взгляд, было правильным.
Я распаковал видеокарту и прочитал инструкцию к ней. Для максимальной производительности переходник на разъём с 12+4-контактным коннектором 12VHPRW необходимо подключать четырьмя кабелями от блока питания. Благо мой блок питания Seasonic TX-850 позволяет подключить до шести 8-контактных кабелей питания видеокарты.
Также для новой видеокарты необходимо установить специальное усиливающее крепление. Данное крепление устанавливается на специальные крепёжные элементы (столбики высотой примерно 2 см), которые необходимо привинтить вместо штатных винтиков крепления материнской платы к компьютерному корпусу. На фотографии ниже их видно:
Установка крепления потребовала снять два жёстких диска:
После этого я вскрыл пакет с картой.
Достал карту из пакета.
Задняя поверхность защищена прозрачной пластиковой плёнкой. Её необходимо удалить перед включением.
Карта оказалась очень большой и толстой.
Два года назад мне казалось, что MSI RTX 3090 SUPRIM X огромная. Теперь мне так не кажется:
После сравнительной фотосессии, я закрепил специальный элемент на торце карты. Данный элемент крепится к установленному в корпус ранее элементу с помощью винтового соединения.
Где-то ранее я читал, что правильная последовательность подключения нового переходника питания следующая:
Сначала подключаем переходник к карте, и только затем устанавливаем карту в корпус и подключаем кабели от блока питания к переходнику. Именно так я и сделал:
Я специально сфотографировал место крепления переходника к разъему видеокарты, потому что хотел убедиться что переходник плотно сидит в разъёме. Усилие, которое я приложил, втыкая переходник в разъем, субъективно было порядка 10-20 кг.
Переходник установлен!
Затем я всё собрал, удалил прозрачную пластиковую плёнку с задней стороны видеокарты и подключил кабели от блока питания.
После этого включил компьютер и запустил тесты.
Конфигурация компьютера:
Процессор: AMD Ryzen 9 7950X
Материнская плата: MSI B650M Mortar Wi-Fi
ОЗУ: 2 х Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ, частота ОЗУ: 4800 МГц
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4090 (GV-N4090GAMING OC-24GD)
Системный диск: Samsung NVME SSD 980 Pro 2TБ
Жесткие диски: 6 + 8 + 4х18 ТБ
Блок питания: Seasonic TX-850
Корпус: Phanteks Enthoo 719 - боковые панели корпуса во время тестов установлены.
Процессорный кулер: радиатор Noctua NH-D15 + вентилятор Noctua NF-A15 HS PWM Chromax 140mm 300-1500RPM (NF-A15-HS-PWM-CH.BK.S) + термопаста Noctua NH-H2
Корпусные вентиляторы: 1х120мм + 2х140мм на вдув, 3х140мм на выдув - постоянно все крутятся примерно на 1000 оборотов в минуту.
Операционная система: Windows 10 Домашняя 22H2
В 3DMARK с RTX 3090 было: 19 067 попугаев:
C RTX 4090 cтало: 27 976 попугаев:
В 3DMARK производительность графической подсистемы увеличилась на 64%.
В Starcraft II при наивысших настройках качества изображения показатели следующие:
В Starcraft II максимальная температура самой горячей точки GPU составила всего лишь 60,3°С, а температура видеопамяти - 56,0°С.
В лицензионном Atomic Heart, в разрешении 3440х1440 с пресетом Atomic и ограничением частоты кадров в 165, ниже 60 FPS не наблюдал. В среднем FPS был 75-100. Температуры видеокарты во время двухчасовой игры в Atomic Heart были следующими:
В Atomic Heart максимальная температура самой горячей точки GPU составила 68,3°С, а температура видеопамяти - 58,0°С.
Вопрос с видеокартой на ближайшие полтора-два года я лично закрыл.
Желаю всем читателям этого обзора всех благ!
Спасибо за внимание!
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