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Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G

Несколько дней назад сделал апргейд своего компа: заменил MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X на Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G. Выкладываю процесс распаковки и установки видеокарты в системный блок, а также результаты тестов.
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    Неделю назад я написал, как выбирал себе новую видеокарту. Выбор стоял между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090. В результате я заказал модель Palit NVIDIA GeForce RTX 4090, PA-RTX4090 GAMEROCK в одном из крупнейших магазинов в рассрочку на полгода за 24 тысячи рублей в месяц.

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    К сожалению, мне не привезли заказ вовремя, поэтому я воспользовался советами читателей этого сайта, которые вежливо указали мне, что неправильно покупать видеокарты в кредит, и что они не согласны с выбранным мною производителем видеокарты, и заказал Gigabyte GeForce RTX 4090 (GV-N4090GAMING OC-24GD) в Озоне. 

    Получив карту в пункте выдачи, я обнаружил, что внешняя коробка не упакована в плёнку и её состояние далеко от идеала.

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    При этом внутренняя коробка была в идеальном состоянии.

    Сама карта упакована в антистатический пакет, который заклеен тремя наклейками. Данные наклейки повреждаются при вскрытии. В моём случае с наклейками всё было в порядке. Поэтому я забрал карту и отправился домой.

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    Дома я решил совместить апргейд видеокарты с заменой процессорного кулера. У меня был установлен Noctua NH-D14.

    Заменить его я решил на Noctua NH-D15, который, согласно спецификации производителя, может рассеивать тепловой мощности примерно на 10% больше, нежели Noctua NH-D14.

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    После снятия радиаторов я обнаружил, что радиатор Noctua NH-D14 не идеально прилегал к процессору с сокетом AM5. Так что решение о замене процессорного кулера, на мой взгляд, было правильным.

    Я распаковал видеокарту и прочитал инструкцию к ней. Для максимальной производительности переходник на разъём с 12+4-контактным коннектором 12VHPRW необходимо подключать четырьмя кабелями от блока питания. Благо мой блок питания Seasonic TX-850 позволяет подключить до шести 8-контактных кабелей питания видеокарты.

    Также для новой видеокарты необходимо установить специальное усиливающее крепление. Данное крепление устанавливается на специальные крепёжные элементы (столбики высотой примерно 2 см), которые необходимо привинтить вместо штатных винтиков крепления материнской платы к компьютерному корпусу. На фотографии ниже их видно:

    Установка крепления потребовала снять два жёстких диска:

Крепление видеокарты, установленное в корпус     После этого я вскрыл пакет с картой.

    Достал карту из пакета.

    Задняя поверхность защищена прозрачной пластиковой плёнкой. Её необходимо удалить перед включением.

    Карта оказалась очень большой и толстой.

     Два года назад мне казалось, что MSI RTX 3090 SUPRIM X огромная. Теперь мне так не кажется:

    После сравнительной фотосессии, я закрепил специальный элемент на торце карты. Данный элемент крепится к установленному в корпус ранее элементу с помощью винтового соединения.

    Где-то ранее я читал, что правильная последовательность подключения нового переходника питания следующая:

    Сначала подключаем переходник к карте, и только затем устанавливаем карту в корпус и подключаем кабели от блока питания к переходнику. Именно так я и сделал:

    Я специально сфотографировал место крепления переходника к разъему видеокарты, потому что хотел убедиться что переходник плотно сидит в разъёме. Усилие, которое я приложил, втыкая переходник в разъем, субъективно было порядка 10-20 кг.

    Переходник установлен!

    Затем я всё собрал, удалил прозрачную пластиковую плёнку с задней стороны видеокарты и подключил кабели от блока питания.

Системный блок в сборе

   После этого включил компьютер и запустил тесты. 

    Конфигурация компьютера:

Процессор: AMD Ryzen 9 7950X
Материнская плата: MSI B650M Mortar Wi-Fi
ОЗУ: 2 х Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ, частота ОЗУ: 4800 МГц
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4090 (GV-N4090GAMING OC-24GD)
Системный диск: Samsung NVME SSD 980 Pro 2TБ
Жесткие диски: 6 + 8 + 4х18 ТБ
Блок питания: Seasonic TX-850
Корпус: Phanteks Enthoo 719 - боковые панели корпуса во время тестов установлены.
Процессорный кулер: радиатор Noctua NH-D15 + вентилятор Noctua NF-A15 HS PWM Chromax 140mm 300-1500RPM (NF-A15-HS-PWM-CH.BK.S) + термопаста Noctua NH-H2
Корпусные вентиляторы: 1х120мм + 2х140мм на вдув, 3х140мм на выдув - постоянно все крутятся примерно на 1000 оборотов в минуту.
Операционная система: Windows 10 Домашняя 22H2

Gigabyte GeForce RTX 4090 (GV-N4090GAMING OC-24GD) В 3DMARK с RTX 3090 было: 19 067 попугаев:

    C RTX 4090 cтало: 27 976 попугаев:

    В 3DMARK производительность графической подсистемы увеличилась на 64%.

    В Starcraft II при наивысших настройках качества изображения показатели следующие:

Сетевая игра 1vs1 (Zerg vs Zerg), показатели в начале матча и в конце

Сетевая игра 1vs1 (Zerg vs Zerg), показатели в начале матча и в конце

    В Starcraft II максимальная температура самой горячей точки GPU составила всего лишь 60,3°С, а температура видеопамяти - 56,0°С.

    В лицензионном Atomic Heart, в разрешении 3440х1440 с пресетом Atomic и ограничением частоты кадров в 165, ниже 60 FPS не наблюдал. В среднем FPS был 75-100. Температуры видеокарты во время двухчасовой игры в Atomic Heart были следующими:

    В Atomic Heart максимальная температура самой горячей точки GPU составила 68,3°С, а температура видеопамяти - 58,0°С.

    Вопрос с видеокартой на ближайшие полтора-два года я лично закрыл.

    Желаю всем читателям этого обзора всех благ! 

    Спасибо за внимание!

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