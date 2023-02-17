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С осени прошлого года я, как думаю и многие из читателей этого сайта, внимательно наблюдали за ситуацией с выходом новых флагманов от NVIDIA и AMD.

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Выход RTX 4090 меня лично очень порадовал. Данный ускоритель обеспечил фактически полуторакратный прирост по сравнению с предыдущим флагманом RTX 3090. Я ждал, чем же ответит AMD.

После просмотра презентации нового флагмана от AMD - Radeon 7900 XTX я немного напрягся, а когда вышли различные тесты, я понял, что король один - и это RTX 4090.

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После осознания этого факта я подумал, что к покупке AMD Radeon RX 7900 XT меня может сподвигнуть только относительно низкая цена. На мой взгляд, адекватная цена за него должна была составлять не более 90000 рублей.

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И в принципе такую цену за него и просят (за модель GIGABYTE AMD Radeon RX 7900 XTX), но в наличии их по этой цене нет, а есть гораздо более дорогие PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX и PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 7900 XTX:

Платить 100 тысяч рублей за не совсем флагманскую видеокарту я не захотел.

Я еще очень хорошо помню, когда в декабре 2021 года я купил себе видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT ASRock OC Formula за 150 тысяч рублей, в надежде на то, что со временем её потенциал раскроется. В этот раз я решил не совершать такой ошибки.

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После того как я определился с выбором между AMD и NVIDIA, осталось дело за выбором конкретной модели видеокарты, местом её покупки и способом оплаты.

Модели 4090 от Palit, судя по отзывам в магазине DNS, достаточно надёжны. Переплачивать 7-8 тысяч рублей за разогнанную версию (OC) данной модели я не захотел, а сэкономить две-три тысячи рублей на версии OMNIBLACK (без подсветки и с медным радиатором вместо испарительной камеры) я посчитал лишним. Также думал взять GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC, но её не было в наличии.

В результате сравнения различных вариантов, я остановил свой выбор на модели Palit NVIDIA GeForce RTX 4090, PA-RTX4090 GAMEROCK в Ситилинк в рассрочку на полгода за 24 тысячи рублей в месяц.

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Я считаю, что сейчас самое время прикупить себе новую видеокарту по относительно вменяемым ценам.

Palit GeForce RTX™ 4090 GameRock

Ведь курс рубля за последние 3 месяца ослаб примерно на 25%:

А курс биткоина по отношению к доллару за этот же квартал вырос на 55%.

С учётом других макроэкономических факторов и текущей ситуации в целом, я думаю, есть вероятность продолжения данных тенденций.

Поэтому, я считаю, что покупка хорошей видеокарты с гарантией 3 года в рассрочку в Ситилинк - это неплохой способ защиты своих будущих доходов от курсовых колебаний рубля и снижения рисков невозможности купить новую видеокарту из-за потенциально возможного роста стоимости видеокарт (вследствие возврата эпохи майнинга на видеокартах).

А что Вы думаете по поводу всего вышенаписанного?