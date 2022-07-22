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Приветствую Вас, уважаемый читатель!

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В конце прошлого года я захотел собрать идеальный игровой компьютер на максималках.

Планируемая конфигурация выглядела следующим образом:

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Основная система:

Процессор: AMD Ryzen 9 5950X

ОЗУ: 128 ГБ DDR4 (два комплекта G.Skill RIPJAWS V [F4-4000C18D-64GVK] по 64 ГБ каждый)

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570

Видеокарта: MSI NVIDIA RTX 3090 SUPRIM X 24 G

Хранилище: пара NVME SSD Samsung и 8 HDD

Охлаждение процессора: воздушное - Noctua NH-D14

Вспомогательная система:

Процессор: AMD Ryzen 9 5950X

ОЗУ: 64 ГБ DDR4 (Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K])

Материнская плата: GIGABYTE B550I AORUS PRO AX, SocketAM4, AMD B550, mini-ITX

Видеокарта: ASRock AMD Radeon RX 6900 XT Formula OC

Хранилище: NVME SSD Samsung

Охлаждение процессора: воздушное

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Блок питания для основной и вспомогательной системы: Phanteks Revolt X 1200W 80 PLUS Platinum





Корпус: Phanteks Enthoo 719

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Небольшое отступление:

Возможно многие сейчас зададутся вопросами метафизического характера: Почему не Intel? Почему не вода?

Моё мнение, Intel 12900K получился не очень - горячий нрав, мягкий сокет, дорогая DDR5 и отставание от 5950X в нужных мне вычислительных задачах остановили меня от покупки данного процессора. А воды в компьютере я боюсь.

Продолжу:

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Выбор воздушного охлаждения для вспомогательной системы определялся максимальной высотой кулера в 60 мм, согласно спецификации на корпус Phanteks Enthoo 719

После долгих поисков я нашёл подходящий кулер ID-Cooling IS-60 v2, высотой всего 55 мм. Данный кулер имеет 6 тепловых трубок и согласно спецификации способен отвести и рассеять до 130 Вт тепла.

Единственный компонент, который мне не удалось купить, это райзер для видеокарты длиной 150 мм для вспомогательной системы. Но вместо него я приобрёл райзер длиной 220 мм. Но я решил, что 7 лишних сантиментов проводов я куда-нибудь пристрою, чтобы они не мешались.

После покупки всего необходимого начался процесс распаковки и сборки

И вот тут я понял, что места для установки трёх-слотовой 6900XT сильно (порядка 17 мм) не хватает.

Покупать воздушный кулер высотой порядка 40 мм для процессора 5950Х я не рискнул.

В результате мне пришлось отказаться от первоначальных планов и ограничится установкой только одной основной системы. В такой конфигурации компьютер и продолжил своё существование

Выводы из полученного опыта:

Информация на сайте производителей не всегда бывает верной.

В случае мере в случае с Phanteks Enthoo 719 это именно так.

И за несколько месяцев, прошедших с момента покупки данного корпуса, неверная спецификация так и не была скорректирована на сайте производителя.

Спасибо за внимание!