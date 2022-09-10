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Приветствую Вас, уважаемый Читатель!

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В своей прошлой статье я рассказал о неудачной попытке собрать две системы с AMD Ryzen 9 5950X в одном корпусе Phanteks Enthoo 719.

Phanteks Enthoo 719.

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В тот раз я столкнулся с ошибкой в спецификации на сайте производителя корпуса Phanteks Enthoo 719. Как оказалось для второй mini-ITX системы при размещении трех-слотовой видеокарты высота процессорного кулера должна быть не более 40 мм. Поэтому первоначально рассматриваемый мной вариант с использованием для охлаждения второй системы с AMD Ryzen 9 5950X воздушного кулера оказался невозможен.

Время шло, а желание собрать две системы в одном корпусе оставалось. Поэтому я решился на покупку свой первой системы жидкостного охлаждения процессора (далее - СЖО)!

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Минусы СЖО известны: риск протечки и высокая стоимость.

Плюсы тоже: более высокая эффективность по сравнению с воздушными кулерами.

Риск протечки я решил минимизировать за счёт выбора качественной СЖО, а высокую стоимость принял как данность.

Критериями выбора моей первой СЖО стали:

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Обязательные критерии:

-высота процессорного водоблока - не более 40 мм

-шланги, которые отходят сбоку водоблока и допускают изменение наклона относительно плоскости процессора (иначе шланги упрутся видеокарту, установленную вертикально через райзер)

-совместимость с сокетом АМ4

-срок гарантии 2 года и более (каждый дополнительный месяц гарантии сверху 2-х лет будет равен 100 рублям разницы цены при сравнении СЖО проходящих по другим критериям)

-способность отвести от процессора 150 и более Вт тепла

-цена не более 11 тысяч рублей (чем меньше тем лучше).

Дополнительные критерии:

-наличие обзоров СЖО

-СЖО анонсирована более года назад

-минимальное количество плохих отзывов

-совместимость с сокетом LGA1700



В Ситилинк СЖО с высотой процессорного водоблока не более 40 мм - не оказалось в наличии.

В DNS удобного поиска СЖО по максимальной высоте процессорного водоблока не оказалось. Пришлось вручную перелопатить несколько десятков моделей СЖО в поисках подходящей.

Были рассмотрены следующие СЖО:

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СЖО с ценой в диапазоне от 3399 р. до 4000 р.

1. Cooler Master MasterLiquid Lite 120 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 42 мм.

2. ID-Cooling FROSTFLOW X 120 [LGA1700] [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 200 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

3. DEEPCOOL LE300 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 180 Вт]. Высота водоблока - 52 мм.

4. DEEPCOOL GAMMAXX L120 V2 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 180 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

5. DEEPCOOL GAMMAXX L240T BLUE [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 200 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

6. DarkFlash DX120 [120 мм - одна секция, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 53 мм.

СЖО с ценой в диапазоне от 4000 р. до 5000 р.

7. DarkFlash DT120 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 44 мм.

8. Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 53 мм.

9. DEEPCOOL GAMMAXX L120 V2 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 180 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

10. DarkFlash TR120 [120 мм - одна секция, 4 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 53 мм.

11. DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

12. ID-Cooling AURAFLOW X 240 EVO [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 250 Вт]. Высота водоблока - 47.3 мм.

13. ID-Cooling AURAFLOW X 240 SNOW EVO [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 250 Вт]. Высота водоблока - 47.3 мм.

14. AeroCool Mirage L240 [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 400 Вт]. Высота водоблока - 61.5 мм

15. Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 49 мм. Крепление только под сокет TR4.

16. DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

17. DarkFlash TR240 [120 мм - две секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 53 мм.

18. GAMDIAS CHIONE E2-120R [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 180 Вт]. Высота водоблока - 50 мм.

19. Thermaltake AIO TH120 ARGB Sync [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - не указана.

20. Thermaltake AIO TH120 ARGB Sync [LGA1700] [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - не указана. Всего один хороший отзыв.

Отсмотрел уже двадцать СЖО и пока ни одна модель не подошла. Продолжаю поиск.

СЖО с ценой в диапазоне от 5000 р. до 6000 р.

21. DEEPCOOL LE500 [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 52 мм.

22. AeroCool Mirage L120 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 200 Вт]. Высота водоблока - 61.5 мм.

23. DEEPCOOL GAMMAXX L240T WHITE [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 200 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

24. Xilence Performance A+ LiQuRizer LQ240 [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 300 Вт]. Высота водоблока - 47.3 мм.

25. DEEPCOOL GAMMAXX L240T BLUE [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 200 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

26. RAIJINTEK ORCUS 140 RBW [140 мм - одна секция, 4 pin, радиатор - алюминий, обслуживаемая СВО, TDP 210 Вт]. Высота водоблока - 33 мм. Гарантия - 24 м. Цена - 5399 рублей. Совместимость с сокетом АМ4 заявлена. Хорошие отзывы есть в количестве более 10. Плохих отзывов нет. Первая подходящая под мои критерии СЖО найдена !!!

RAIJINTEK ORCUS 140 RBW

Продолжаю поиск.

27. RAIJINTEK ORCUS 240 RBW [120 мм - две секции, 4 pin, радиатор - алюминий, TDP 250 Вт]. Высота водоблока - 33 мм. Гарантия - 24 м. Цена - 5399 рублей. Совместимость с сокетом АМ4 заявлена. Хорошие отзывы есть в количестве более 10. Плохих отзывов - 1. Найдена вторая подходящая под мои критерии СЖО.

RAIJINTEK ORCUS 240 RBW

28. DarkFlash AURA DA240 [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 47 мм.

29. DarkFlash DW240 [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 44.1 мм.

30. GAMDIAS CHIONE M2-240 LITE [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 230 Вт]. Высота водоблока - 50 мм.

31. GAMDIAS CHIONE M3-240W [120 мм - две секции, 4 pin, радиатор - алюминий, TDP 240 Вт]. Высота водоблока - 50 мм.

32. PCCooler GI-CX240 ARGB [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 250 Вт]. Высота водоблока - 54.3 мм.

33. Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync Edition [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - не указана.

34. DarkFlash DX240 V2 [120 мм - две секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 54 мм.

35. DarkFlash TR240 [120 мм - две секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 53 мм.

36. ID-Cooling FROSTFLOW X 240 SNOW [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 250]. Высота водоблока - 47.3 мм.

СЖО с ценой в диапазоне от 6000 р. до 7000 р.

37. DEEPCOOL LS320 [120 мм - одна секция, 3 pin, радиатор - алюминий] Вт]. Высота водоблока - 57 мм.

38. DarkFlash DX240 V2 [120 мм - две секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 54 мм.

39. Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 52.7 мм.

40. ID-Cooling ICEFLOW 240 ARGB [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 250 Вт]. Высота водоблока - 46.7 мм.

41. DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB WH [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

42. DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

43. DarkFlash AURA DA360 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 47 мм.

44. DarkFlash Tracer DT-360 [120 мм - три секции, 4 pin, радиатор - алюминий]. Гарантия - 14 мес. Высота водоблока - 44.1 мм.

45. ZALMAN ALPHA24 Black [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 62 мм.

46. Cougar Aqua 240 [120 мм - две секции, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 50 мм.

47. Thermaltake AIO TH240 ARGB Sync [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - не указана.

48. DEEPCOOL GAMMAXX L240 A-RGB [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 220 Вт]. Высота водоблока - 47 мм.

49. Thermaltake AIO TH240 ARGB Sync [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - не указана.

50. ZALMAN ALPHA24 White [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 62 мм.

51. ZALMAN RESERATOR5 Z24 [120 мм - одна секция, 4 pin, радиатор - алюминий]. Высота водоблока - 40 мм. Гарантия - 36 м. Цена - 6999 рублей. Совместимость с сокетами АМ4 и LGA1700 заявлена. Хорошие отзывы есть в количестве более 10. Плохих отзывов - 1. Но шланги отходят прямо из водоблока перпендикулярно плоскости процессора. Не подходит.

Система охлаждения ZALMAN RESERATOR5 Z24

Отсмотрел полсотни СЖО, а подходящих лично мне нашёл всего две. На этом моменте дешёвые СЖО с ценой не более 7000 рублей закончились.

В следующей статье я расскажу о дальнейших поисках своей первой СЖО.

P.S. Для тех кто думает, что это очередная статья из разряда виртуальной сборки компьютера, а на самом деле ничего автор и не собирается покупать и железа у него тоже нет в наличии.

Железо у меня есть.

СЖО заказана.

И уже сегодня (10 сентября) я её планирую забрать из магазина. А что это за СЖО и что за магазин - вы узнаете в одной из следующих статей.

Оставайтесь на связи. Будет интересно.