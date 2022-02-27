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Недавно я увидел, насколько увеличилась производительность мобильных процессоров Intel за последний год. Цифры меня приятно удивили:

Так как одним из моих любимых рабочих инструментов является Microsoft Excel, то я решил обновить свой ноутбук на базе процессора Intel Core i7-11800H на более новый ноутбук с процессором Intel Core i7-12700H. После чего у меня появился ноутбук ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM.

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Данный ноутбук (ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM) обошёлся мне менее чем в 130 тысяч рублей, что в настоящий момент очень даже хорошо, так как в DNS сейчас данный ноутбук продаётся за почти 169 тысяч рублей.

Ноутбук ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM построен на базе процессора Intel Core i7 12700H, имеет на борту 16 ГБ ОЗУ (2 модуля по 8 ГБ DDR5 4800), SSD NVME объёмом 512 ГБ и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков.

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Ниже несколько фотографий данного ноутбука:

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Для установки Windows 10 на данный ноутбук пришлось отключить в BIOS технологию Intel Volume Management Device (VMD).

После установки Windows 10, я обновил BIOS и установил все имеющиеся драйверы для этого ноутбука на сайте ASUS, как драйверы для Windows 10, так и драйверы для Windows 11. После этого в диспетчере устройств Windows осталось только одно нераспознанное устройство USB, но это видимым образом никак не повлияло на дальнейшую работу ноутбука.

Так как меня в ноутбуках интересует прежде всего производительность процессора, я провёл тестирование процессорной производительности данного ноутбука в сравнении со следующими ноутбуками:

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- HP ProBook 430 G4: процессор Intel Core i5-7200U / 8 ГБ ОЗУ DDR4 2133 МГц в одноканальном режиме работы, тайминги 15-15-15-35 1T / интегрированное в процессор видео-ядро / SSD SATA 256 ГБ.

- ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I 2020 года: процессор AMD Ryzen 7 4800HS / 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме работы, тайминги 22-22-22-52-1T / графический процессор NVIDIA 1660Ti / SSD NVME 512 ГБ.

- ASUS ROG STRIX G513QR 2021 года: процессор AMD Ryzen 9 5900HX / 16 ГБ ОЗУ DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме работы, тайминги 22-22-22-52-1T / графический процессор NVIDIA 3070 / SSD NVME 1 ТБ.

- Gigabyte Aorus 15P XD 2021 года: процессор Intel Core i7 11800H / RAM 16 ГБ DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме работы, графический процессор NVIDIA 3070 / SSD NVME 512 ГБ.

Также в сравнении участвуют два шестиядерных десктопных процессора: AMD Ryzen 5 3600 и AMD Ryzen 5 5600X.

Методика тестирования:

Ноутбуки работали от сети. На всех ноутбуках установлена Windows 10. Программное обеспечение для целей тестирования копировалось на системный SSD. Почти все тесты за исключением особо длительных запускались несколько раз, на рисунках ниже приведены максимальные результаты. Часть результатов я взял из свой прошлогодней статьи (версии ПО использовал одни и те же).

Результаты тестирования:

Отдельного рассмотрения заслуживают результаты тестирования процессора Intel Core i7-12700H в CINEBENCH R15. Из-за особенности архитектуры 12-го поколения процессоров Intel Core, все двадцать потоков программы работали на восьми энергоэффективных ядрах !!!

Также из необычного проигрыш Intel Core i7-12700H своему предшественнику Intel Core i7-11800H в Super PI / mod1.5 XS. Вероятно сказалось использование DDR5, которая, несмотря на большую полосу пропускания, имеет более высокие задержки, чем DDR4.

Несомненно, Intel Core i7-12700H является значительным шагом вперед, по сравнению с Intel Core i7-11800H, и обеспечивает в среднем на 19% более высокую производительность (и это с учетом результатов в CINEBENCH R15 !!!). Возможно, что переход на Windows 11 исправит ситуацию с некорректным распределением потоков по ядрам процессора в старом ПО (CINEBENCH R15), но пока я планирую остаться на Windows 10.



