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О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник

Корпус SilverStone ALTA G1M, блок питания Cooler Master V850 SFX GOLD, microATX плата MSI B650M Mortar Wi-Fi, AMD Ryzen 7950X, 192 ГБ ОЗУ и Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G. Спойлер: 4090 пока не поместилась и была заменена на 3090.
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Решил я недавно пересобрать основной компьютер в относительно компактном корпусе.

Текущий мой основной компьютер собран в огромном 80-ти литровом корпусе Phanteks Enthoo 719. Этот корпус всем хорош, но я захотел собрать в нём второй вспомогательный системный блок, чтобы использовать его как NAS.

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Я хотел, чтобы основой системный блок стоял на столе и занимал минимум места на столе и при этом чтобы в нём могли разместиться современные производительные комплектующие. 
В результате поиска, обнаружил корпус, который должен был подойти под мои требования. Этим корпусом оказался SilverStone ALTA G1M

Видеобзоры этого корпуса в Youtube.

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Размеры корпуса SilverStone ALTA G1M: 200 мм (Ш) x 507 мм (В) x 307 мм (Г); Объём: 31,1 литра.

Корпус занимает места на столе примерно как лист бумаги формата A4.

Планируемая конфигурация:  
Блок питания ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum
Материнская плата microATX MSI B650M Mortar Wi-Fi
Процессор AMD Ryzen 7950X
Система охлаждения - воздушный кулер Noctua NH-D15
ОЗУ 192 ГБ DDR5 5600 (4800)
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G

Большая часть комплектующих у меня была в наличии, надо было купить только корпус и блок питания.

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Как оказалось, корпус SilverStone ALTA G1M достаточно дорогой (около 15-20 тысяч рублей в зависимости от магазина), но мне повезло найти его на Авито в два раза дешевле.

Пока я ждал этот корпус, искал информацию, собирал ли кто-то подобную конфигурацию в этом корпусе и искал, где купить блок питания ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum подешевле. В части покупки блока питания меня порадовал магазин 28bit.ru. От момента оформления заказа и до вручения блока питания курьером прошло всего 5 часов.

В пятницу вечером, приступил к пересборке.

Первым делом я решил выяснить, поместиться ли нормально в корпус SilverStone ALTA G1M четырёх-слотовая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G. Предварительный поиск в Интернете показал, что c этим могут быть проблемы. 

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Хотя видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G и помещается в этот корпус.

Но с материнской платой MSI B650M Mortar Wi-Fi в этом корпусе её установить нельзя.

Причина - слот под видеокарту на материнской плате размещён на уровне второго слота для карт расширения корпуса и видеокарте мешает ребро жёсткости корпуса.

Поэтому я пока отложил 4090 в сторону и установил трёх-слотовую MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G.

Так как для 3090 не требуется специального разъёма питания, я пока решил не устанавливать новый блок питания  ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum и ограничился проверенным блоком питания Cooler Master V850 SFX GOLD.

Собранный системный блок нормально разместился на столе.

После включения я обнаружил, что корпусной 180-мм вентилятор SilverStone Air Penetrator, при работе на 850 об./мин. (с такой частотой он заработал после первого включения), шумит примерно как 120-мм вентилятор при 1800 об./мин. С расстояния в один метр шум сильный и не комфортный.

Пришлось уменьшить его обороты до 500 об./мин - в этом режиме он не выделяется относительно фонового шума комнаты.

Тестирование под нагрузкой показало, что корпус вполне подходит для создания мощной системы. 

Если говорить о чистой процессорной производительности, то AMD Ryzen 7950X может работать под нагрузкой 160-165 Вт. Тут ограничением выступает Noctua NH-D15 и ограничение максимальной температуры в 85°С. При всех установленных боковых стенках и установленной верхней крышки и с одним штатным корпусным вентилятором (180 мм) в этом корпусе процессор может функционировать на 120-130 Вт с температурой 85°С, а видеокарта 360-405 Вт с температурой 85°С. (Суммарное потребление процессора и видеокарты 480-540 Вт). Правда уровень шума при такой нагрузке максимальный, все вентиляторы работают на 100%: видеокарты - 3200 об./мин, процессора - 1500 об./мин, корпуса - 1200 об./мин.

Думаю, если добавить в корпус еще 2 вентилятора на 120 мм (1500-2000 об./мин.) сбоку на выдув, добавить еще один-два вентилятора 80-92 мм (1500-2000 об./мин.) на выдув сверху и перейти на жидкостную систему охлаждения с радиатором на 360 мм и тремя вентиляторами на 120 мм, то в этом корпусе можно разместить 14900k и 4090 с суммарным потреблением ватт в 700.

Также, как вариант, можно снять одну-две боковые стенки и/или верхнюю крышку корпуса, что может положительно сказаться на охлаждении процессора и видеокарты.

В общем корпус годный.

Возможность разместить топовый воздух или СЖО с радиатором на 360 мм, возможность разместить материнскую плату micro ATX с 4-мя модулями памяти и трёх-четырёх-слотовую видеокарту длиной до 350 мм, и при этом минимальный (200х307 мм) фут-принт на поверхности - это уникальное сочетание.

Альтернатив ему по совокупности параметров я пока не обнаружил.

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