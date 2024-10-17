В Сети появились новые подробности о видеокартах Nvidia линейки GeForce 50

Ожидается, что линейка GeForce RTX 5070, включающая модели RTX 5070 и RTX 5070 Ti, будет доступна для покупки уже в феврале 2025 года. Это значит, что поклонники мощных видеокарт смогут обновить свои системы, не дожидаясь окончания года. Nvidia активно работает над тем, чтобы предложить новейшие технологии в максимально сжатые сроки.

Спустя всего месяц после выпуска RTX 5070, в марте 2025 года, на рынок выйдут модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Эта скорость выпуска ключевых моделей на рынок демонстрирует решимость Nvidia оставаться лидером в мире видеокарт. Для сравнения, серия GeForce RTX 40 имела более длительный промежуток между выходом флагманской модели и доступных вариантов: GeForce RTX 4090 вышла в октябре 2022 года, а GeForce RTX 4060 появилась только в июне 2023 года, спустя 9 месяцев.

Согласно утечкам, у GeForce RTX 5070 будут доступны две версии. Изначально в продажу поступит модель с 12 ГБ видеопамяти, но позже Nvidia представит более мощную версию с 18 ГБ. Это даст возможность пользователям выбрать конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует их задачам и бюджету.