Как и планировалось, нововведение запустили до конца текущего года. На 653 км автодороги нанесли поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом. Теперь, проезжая по участку с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

Компания «Автодор» объявила о внедрении музыкальной разметки, которая не только помогает водителям оставаться сконцентрированными, но и предлагает новый уровень взаимодействия с дорогой.

Музыкальная разметка — это технология, которая позволяет автомобилям при проезде по специальным поперечным шумовым полосам воспроизводить мелодию. На 653-м километре автодороги М-11, при соблюдении разрешённой скорости, водители могут услышать фрагмент известной русской народной песни «Калинка-Малинка».

Специалисты дочерней организации «Автодор» совместно с лабораторией иммерсионных технологий разработали программное обеспечение, которое переводит разметку в музыкальные ноты. Это уникальное ПО — первое в России, способное точно рассчитать параметры нанесения линий для создания музыкального эффекта при проезде с заданной скоростью.

Главная цель музыкальной разметки — повышение безопасности на дорогах. Подобные шумовые полосы предотвращают засыпание водителей за рулем и помогают сохранять бдительность на участках с повышенной аварийностью. Водители, проезжая по таким участкам, инстинктивно концентрируются на дороге, что способствует снижению количества ДТП.

Также музыкальная разметка помогает водителям соблюдать скоростной режим: мелодия звучит только при движении с разрешённой скоростью.

Подобная технология уже применялась ранее в некоторых странах, включая Белоруссию, где музыкальная разметка была внедрена на дорогах Гомельской области. Однако проект на трассе М-11 стал первым случаем использования подобного программного обеспечения в России.

Психологический аспект музыкальной разметки также играет важную роль. Водители, которые впервые сталкиваются с таким новшеством, испытывают не только интерес, но и чувство ответственности. Прослушивание знакомой мелодии при соблюдении скорости создает положительный эмоциональный фон, что снижает стресс от вождения. Вдобавок, разметка напоминает водителям о важности безопасного вождения.

Успешная реализация проекта на трассе М-11 открывает путь для дальнейших экспериментов. В будущем возможно внедрение других музыкальных фрагментов, а также адаптация разметки под различные дорожные условия.