Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгончик PC
На федеральной трассе М-11 стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки
Как и планировалось, нововведение запустили до конца текущего года. На 653 км автодороги нанесли поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом. Теперь, проезжая по участку с разрешенной скоростью, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

Компания «Автодор» объявила о внедрении музыкальной разметки, которая не только помогает водителям оставаться сконцентрированными, но и предлагает новый уровень взаимодействия с дорогой.

Музыкальная разметка — это технология, которая позволяет автомобилям при проезде по специальным поперечным шумовым полосам воспроизводить мелодию. На 653-м километре автодороги М-11, при соблюдении разрешённой скорости, водители могут услышать фрагмент известной русской народной песни «Калинка-Малинка».

Специалисты дочерней организации «Автодор» совместно с лабораторией иммерсионных технологий разработали программное обеспечение, которое переводит разметку в музыкальные ноты. Это уникальное ПО — первое в России, способное точно рассчитать параметры нанесения линий для создания музыкального эффекта при проезде с заданной скоростью.

Главная цель музыкальной разметки — повышение безопасности на дорогах. Подобные шумовые полосы предотвращают засыпание водителей за рулем и помогают сохранять бдительность на участках с повышенной аварийностью. Водители, проезжая по таким участкам, инстинктивно концентрируются на дороге, что способствует снижению количества ДТП.

Также музыкальная разметка помогает водителям соблюдать скоростной режим: мелодия звучит только при движении с разрешённой скоростью.

Подобная технология уже применялась ранее в некоторых странах, включая Белоруссию, где музыкальная разметка была внедрена на дорогах Гомельской области. Однако проект на трассе М-11 стал первым случаем использования подобного программного обеспечения в России.

Психологический аспект музыкальной разметки также играет важную роль. Водители, которые впервые сталкиваются с таким новшеством, испытывают не только интерес, но и чувство ответственности. Прослушивание знакомой мелодии при соблюдении скорости создает положительный эмоциональный фон, что снижает стресс от вождения. Вдобавок, разметка напоминает водителям о важности безопасного вождения.

Успешная реализация проекта на трассе М-11 открывает путь для дальнейших экспериментов. В будущем возможно внедрение других музыкальных фрагментов, а также адаптация разметки под различные дорожные условия.

#инновационные технологии #автодор #безопасность на дорогах #дорожная инфраструктура #иммерсионные технологии #калинка-малинка #контроль скорости #музыкальная разметка #предотвращение дтп #психологический аспект
+
Написать комментарий (0)
Скоростную автодорогу от Урала до Краснодара построят за 1,7 трлн рублей
Полнолуние увеличивает на 50% количество ДТП с дикими животными
Оплатить проезд по ЦКАД или М-12 «Восток» теперь можно будет через «Госуслуги»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
18
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
3
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
1
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
1
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
3
Президент России внёс на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР
+
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
Продажи Apple Vision Pro падают из-за нехватки приложений
+
В России с опережением графика завершён крупный ремонт уникальной плавучей АЭС
+
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Трансмашхолдинг произведёт для метро Новосибирска четыре современных пятивагонных поезда
+
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
Нидерланды сформируют первый танковый батальон из 46 единиц Leopard 2A8 к 2030 году
1

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
155
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
31
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
53
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
25
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
20
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
28
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
17

Сейчас обсуждают

Kaabar
00:53
Тут еще зависит кому он это говорил. В США это как особенность местной рекламы - могут на голубом глазу кричать "лучший в мире", "первый в мире", при этом имея ввиду мир двух Америк.
SpaceX хочет снизить орбиту Starlink для достижения гигабитных скоростей и улучшения параметров
DIP40
00:40
Краткий пересказ плана победы Зеленского: ДАЙ !!!!))) Рановато Зеленский из США уехал, не покалядовал — "Дай гроши!"
Страна.ua рассказала об облавах на военнообязанных в местах массовых мероприятий
DIP40
00:39
Опять осетрина (ядра) второй свежести. Фу такими быть !
Google представила свой первый сервер GB200, основанный на NVL
Валерий Агапов
00:36
Сейчас решается вопрос выживания Земли. Если США потеряет власть над миром, то остальное дело времени. Да и в чём проблема? Только в избавлении от всепожирающих хищников. Социализм и коммунизм для них...
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
DIP40
00:27
Всё уже было. Еще со времен Voodoo. И разнообразные SLI решения, криво работающие.
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
DIP40
00:26
Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт - Куртке мало денег ?!)))
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
DIP40
00:21
Да не. Это были еще эксперименты. Как и английский Vickers A1E1 Independent. Облик танка еще не сложился. Вот и экспериментировали, искали оптимальные варианты. Типа сухопутный многобашенный корабль. ...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
DIP40
00:19
Уличные бои на огромном трамвае ? С противопульной броней ? Который не на всякой улице проедет ? Да, годное решение.)) Не надо сову на глобус натягивать. Просто тогда танки были еще в новинку, как и ...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
DIP40
00:18
Какая картошка ?! В картошке есть авиация и пехота ?))) Не... Знания истории рулят !
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
DIP40
00:17
Хорошая помойка для утилизации)
ABC News: Австралия готова передать Украине свои старые танки M1A1SA Abrams
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем