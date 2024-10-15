Анонс был сделан раньше времени на форуме Google's German Pixel Community и вскоре после публикации удалён, но скриншоты успели разлететься по сети.

Компания Google официально анонсировала выпуск обновления Android 15 для смартфонов Pixel. Обновление начнёт поступать пользователям уже сегодня, а в течение следующей недели оно будет постепенно распространяться по всему миру. Хотя сообщение было преждевременно опубликовано на форуме немецкого сообщества Pixel и вскоре удалено, скриншоты быстро распространились по интернету.

Google подтвердила, что пользователи устройств Pixel по всему миру начнут получать обновление в ближайшее время. Согласно традициям компании, апдейт по воздуху (OTA) будет доступен примерно в 20:00 по московскому времени. Кроме того, образы прошивки будут доступны для загрузки в тот же период. Это обновление является важным событием для всех владельцев Pixel, так как оно обещает значительные улучшения и новые функции.

Обновление Android 15 не выходит само по себе — вместе с ним пользователи получат октябрьский набор функциональных обновлений Pixel Feature Drop. Это означает, что владельцы смартфонов Pixel могут рассчитывать на новые функции, которых не было в бета-версии Android 15. Одним из ключевых аспектов этого апдейта станет улучшение производительности и добавление новых инструментов для повышения удобства использования.

Среди ожидаемых улучшений — обновлённый пользовательский интерфейс, который станет более интуитивным и удобным. Также будут улучшены функции конфиденциальности и безопасности, что станет важным преимуществом для тех, кто ценит защиту личных данных. Владельцы Pixel смогут использовать новые настройки уведомлений, а также улучшенные возможности многозадачности.

Вместе с Android 15, обновление получат и умные часы Pixel Watch. Обновление для часов также включено в Pixel Feature Drop, что означает новые функции и улучшения для пользователей. Важно отметить, что Google активно поддерживает свои устройства, предоставляя обновления не только для смартфонов, но и для других гаджетов экосистемы Pixel.

Для тех, кто хочет получить обновление Android 15 как можно скорее, рекомендуется убедиться, что устройство подключено к Wi-Fi и имеет достаточный заряд батареи. Обновления OTA обычно требуют стабильного интернет-соединения и некоторого времени на установку, поэтому стоит подготовить устройство заранее.

Ожидается, что Android 15 улучшит общую производительность смартфонов Pixel, сделает их работу быстрее и стабильнее. Оптимизация системы, улучшения в области безопасности и новые функции — всё это должно заметно повысить комфорт использования.