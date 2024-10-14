Компания Apple получила разрешение на испытания беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в Калифорнии ещё в 2017 году, и оно действовало до 30 апреля 2025 года. Но в прошлом месяце компания решила досрочно его отозвать, в результате чего с 27 сентября текущего года Apple лишилась права тестировать беспилотные авто на территории штата.

В 2017 году компания Apple получила лицензию от Департамента моторных транспортных средств Калифорнии (DMV) на проведение испытаний беспилотных авто. Разработка таких технологий стала частью инициативы под названием Project Titan. Проект предполагал создание электромобилей с автопилотом, что было очередным шагом Apple в расширении своих инновационных границ.

На протяжении нескольких лет Apple вложила миллиарды долларов в разработку и испытания своих автономных автомобилей. Для тестов были задействованы автомобили Lexus, адаптированные под автономное управление, а также 68 автомобилей и 15 водителей, которые следили за их эксплуатацией в Калифорнии.

25 сентября 2024 года, за два дня до официального отзыва лицензии, представители Apple сообщили DMV о своём решении. Несмотря на то что компания не сделала официальных заявлений, аналитики считают, что это связано с внутренними изменениями в приоритетах корпорации. По имеющейся информации, к февралю 2024 года руководство Apple приняло решение остановить разработку собственных электромобилей и систем автопилота.

Одна из возможных причин — переориентация компании на развитие искусственного интеллекта и другие перспективные технологии. Руководство Apple, вероятно, посчитало, что проект по созданию автономных автомобилей не имеет такого потенциала, как планировалось изначально. Высвобождение финансовых и кадровых ресурсов позволило компании сосредоточиться на более выгодных направлениях, таких как разработка ИИ и улучшение операционных систем.

Несмотря на остановку программы Project Titan, нельзя исключать, что Apple в будущем снова попытается занять свою нишу в автомобильной индустрии. На рынке электромобилей и технологий для автономного вождения продолжается стремительное развитие, и Apple, обладая огромными ресурсами и технологиями, может вернуться к этому направлению в будущем.

Однако на данный момент корпорация сосредоточена на своих ключевых продуктах и на разработке инновационных технологий, связанных с искусственным интеллектом. Это направление в последние годы стало центральным для многих компаний в сфере технологий, и Apple, очевидно, не является исключением.