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В Москве предлагают заказать Ferrari LaFerrari за 499 миллионов рублей

Московский салон предлагает желающим заказать супергибрида Ferrari LaFerrari 2016 года выпуска, который привезут под заказ из Германии за 499 миллионов рублей.
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Московский автосалон предлагает уникальную возможность приобрести один из самых желанных супергибридов — Ferrari LaFerrari 2016 года выпуска. Этот легендарный автомобиль можно заказать под индивидуальный привоз из Германии за впечатляющие 499 миллионов рублей.

Ferrari LaFerrari стал знаковым событием для итальянской марки, так как это был первый полный гибрид в истории компании. LaFerrari объединил мощь бензинового двигателя и передовые технологии гибридных систем, что позволило ему стать одним из самых мощных серийных автомобилей своего времени.

В сердце LaFerrari находится 6,3-литровый двигатель V12 с непосредственным впрыском топлива, расположенный в среднем заднем положении. Этот мотор способен развивать до 800 лошадиных сил и крутящий момент в 700 Н·м, что делает его одним из самых производительных в истории. Однако, что делает LaFerrari уникальным, так это система KERS, добавляющая 163 л.с. к общей мощности автомобиля, доводя её до невероятных 963 л.с..

Благодаря сочетанию мощного бензинового двигателя и гибридной системы, Ferrari LaFerrari способен разгоняться от 0 до 97 км/ч всего за 2,7 секунды. Кроме того, автомобиль преодолевает четверть мили за 10,2 секунды, что впечатляет даже по стандартам суперкаров. Максимальная скорость этого гибрида ограничена на уровне 355 км/ч, что подчеркивает его спортивный характер.

Производство LaFerrari велось с 2013 по 2016 годы в знаменитой мастерской компании в Маранелло, Италия. За этот период было выпущено лишь 500 экземпляров, каждый из которых стоил не менее миллиона евро. Такая эксклюзивность сделала автомобиль крайне редким и востребованным на рынке.

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Интерес к Ferrari LaFerrari остается высоким даже спустя несколько лет после завершения производства. В прошлом году на популярной платформе eBay была выставлена на продажу модель 2015 года, которая стала самой дорогой машиной на сайте. Ее цена составила 4 350 000 долларов или около 420 миллионов рублей по текущему курсу.

Для тех, кто ищет возможность приобрести этот легендарный суперкар, московский салон предлагает уникальный сервис по привозу автомобиля из Германии под индивидуальный заказ. Приобретение LaFerrari через официальный автосалон гарантирует качество и полное соответствие техническим требованиям, а также включает все необходимые юридические формальности для ввоза автомобиля в Россию.

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Теги

россия германия ferrari ferrari laferrari 2016 московский салон
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