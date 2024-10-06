Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником отметил, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Электронная промышленность является одной из стратегически значимых отраслей для развития национальной безопасности и укрепления обороноспособности России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своём поздравлении, адресованном работникам и ветеранам этой сферы по случаю их профессионального праздника. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте правительства РФ, Мишустин подчеркнул важность вклада электронной промышленности в обеспечение безопасности страны.

Электронная промышленность России охватывает сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро. Более 300 тысяч квалифицированных специалистов, учёных и инженеров работают над созданием новых технологий и решений. Их труд вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, что особенно важно в свете современных геополитических вызовов. Технологический суверенитет, который ставит перед собой правительство России, во многом зависит от успехов в развитии отечественной электроники.

По словам Мишустина, эта отрасль играет ключевую роль в достижении тех целей, которые поставил Президент России — обеспечение независимости страны в критически важных технологических сферах и улучшение благосостояния миллионов граждан.

Правительство РФ уделяет особое внимание развитию электронной промышленности. Михаил Мишустин отметил, что в рамках Стратегии развития электронной промышленности ведётся активная работа по созданию благоприятных условий для роста этой отрасли. Усовершенствование механизмов государственной поддержки, а также расширение сотрудничества с экспертным сообществом и отраслевыми институтами способствует реализации крупных инвестиционных проектов.

Эти проекты направлены на создание отечественных решений и развитие передовых технологий, которые позволят вывести российскую электронику на новый уровень. В этом контексте важную роль играют инвестиции в научные исследования, развитие кадрового потенциала и модернизацию производственных мощностей.

Премьер-министр Мишустин подчёркивает, что впереди ещё много работы. Для того чтобы вывести нашу электронную промышленность на новый технологический уровень, необходимо укреплять научный и кадровый потенциал. Кроме того, важным аспектом является наращивание производственных мощностей, которые позволят создавать конкурентоспособные продукты не только для внутреннего, но и для международного рынка.

Мишустин выразил уверенность, что высокий профессионализм и преданность делу специалистов электронной промышленности, а также накопленные знания и опыт станут залогом будущих успехов. Эти факторы играют решающую роль в реализации намеченных планов и достижении новых высот в развитии российской электроники.

Премьер-министр также отметил важность государственной поддержки работников электронной промышленности. Их труд и профессиональные навыки являются основой для будущих технологических достижений России. В поздравлении Мишустин пожелал всем специалистам здоровья, счастья и благополучия, выразив уверенность в их дальнейших успехах.

Электронная промышленность России продолжает развиваться быстрыми темпами, и её вклад в национальную безопасность и технологическую независимость неуклонно растёт. Это одна из ключевых отраслей, которая обеспечивает не только обороноспособность страны, но и её экономическое благополучие. Правительство России намерено продолжать поддерживать этот сектор, создавая условия для дальнейшего роста и модернизации.