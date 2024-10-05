На этой неделе была раскрыта неофициальная дата пятого орбитального запуска огромной ракеты Starship компании SpaceX.

На этой неделе была раскрыта предполагаемая дата пятого орбитального запуска гигантской ракеты Starship от компании SpaceX. Хотя официального подтверждения от SpaceX еще не поступило, дата появилась благодаря утечке от местной береговой охраны. Это уже стандартная процедура для подобных запусков, направленная на обеспечение безопасности в потенциально опасных зонах.

Согласно уведомлению береговой охраны, ракета Starship может отправиться в полет уже через несколько дней. Запуск запланирован на 12 октября 2024 года в районе Бока-Чика, Техас. На случай непредвиденных обстоятельств, предусмотрены резервные даты: 13, 18 и 19 октября 2024 года.

Мореплаватели, работающие в прибрежных водах рядом с Браунсвиллом, получили предупреждение о предстоящем запуске. Опасные зоны, которые могут быть затронуты в ходе полета ракеты, будут активны в течение 40 минут после старта. Это время требует повышенной осторожности от судов, находящихся в зоне возможного падения обломков или возвращающихся компонентов ракеты.

Одним из ключевых моментов, которые удерживают SpaceX от запуска, является лицензия от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В сентябре 2024 года управление намекнуло, что Starship, возможно, не сможет взлететь до ноября, что породило волну ожидания среди поклонников Илона Маска.

За последние несколько месяцев SpaceX провела значительные улучшения своей ракеты после четвертого запуска. В частности, была модернизирована тепловая защита верхней ступени ракеты, что позволит более эффективно противостоять высоким температурам при повторном входе в атмосферу. Также компания неоднократно тестировала систему захвата ускорителей, которая должна поймать первую ступень при возвращении на Землю.

Кроме того, президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания вложила около 3 миллиардов долларов в развитие своих объектов для проекта Starship. Эти инвестиции позволяют SpaceX постоянно совершенствовать свои технологии и готовить платформу для будущих миссий.

Успех пятого полета Starship станет важным шагом для SpaceX в её миссии по колонизации других планет. В рамках долгосрочной стратегии Илона Маска компания планирует использовать Starship не только для вывода грузов и людей на орбиту, но и для межпланетных путешествий, в том числе к Марсу.