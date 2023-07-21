Потенциал платформы LGA 1155 позволяет творить чудеса

Многие считают, что для запуска графонистых ААА-игр последних лет в обязательном порядке требуется соорудить мощный геймерский ПК. Более того, ходит мнение о невозможности использования новейших видеокарт в связке с устаревшими платформами.

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Техно-портал RandomGaminginHD не оставил камня на камне от данного мифа, установив GeForce RTX 4060 в пару к процессору Core i7-2600, вышедшему 12 лет назад. Примечательно, что в качестве материнской платы был использован китайский экземпляр с чипсетом B75, приобретенный на торговой площадке Aliexpress.

Тестирование получившегося комплекта не только доказало возможность работы последних поколений видеокарт на платформе LGA 1155, но и выявило способность старших CPU на архитектуре Sandy Bridge демонстрировать отличные показатели частоты кадров в современных играх.

Так, в Cyberpunk 2077 фреймрейт стабильно удерживался выше отметки в 100 FPS. К сожалению, настройки не были указаны, но по картинке можно понять, что они далеко не самые низкие. Аналогичный результат также был получен в обновленном The Witcher 3: Wild Hunt.

Вывод из всего этого довольно прост — видеокарта как была, так и остается основным компонентом ПК, от которого зависит скорость отрисовки изображения. А предубеждения относительно китайских "noname" материнских плат не имеют под собой железобетонных оснований.