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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Все большее количество вооружения начинает управляться с помощью систем искусственного интеллекта
Из-за его широких возможностей

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Военное дело развивается настолько стремительно, что люди уже перестали быть значимой частью современных систем вооружения. Их заменяет искусственный интеллект, который действует гораздо более быстро и слаженно.

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Анализ массивов данных позволяет с высокой точностью определять цели для ударов. На их основе специализированные модели ИИ рассчитывают требуемое количество боеприпасов, определяют приоритетные цели и формируют график наступления.

Несмотря на описанные преимущества, предоставление искусственному разуму большего контроля за военными операциями вызывают множество вопросов. В частности, противники ИИ считают, что он может допустить гибель невинных, и при этом не достичь поставленных задач. Представители Вооруженных Сил разных стран в свою очередь говорят об отсутствии какой-либо опасности, утверждая, что применение ИИ наоборот приведет к снижению потерь среди гражданского населения.

В настоящее время системами с искусственным интеллектом управляется большое количество автономных турелей у границ, а также дроны-камикадзе и снаряды, которые барражируют в воздухе до момента поражения цели. В феврале учебно-тренировочный самолет Lockheed Martin успешно завершил 17 часовой полет под контролем ИИ, а этом месяце ряды ВМС США пополнило среднеразмерное высокоскоростное транспортное судно USNS Apalachicola, способное целый месяц ходить без участия человека.

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#искусственный интеллект #оружие
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