Житель рязанской области Василий Большаков на себе испытал описываемые в литературе случаи, когда людей привлекали к ответственности за, казалось бы, безобидный шутливый анекдот. И, по всей видимости, осознал, что в условиях, когда страна изо всех сил борется с мировым злом, высказывать в ее адрес язвительные тексты как минимум аморально.

Так, данному гражданину грозит до 3-х лет лишения свободы за размещенный им пост в социальной сети "ВКонтакте", который дискредитирует ВС РФ. В частности, в кратком сюжете анекдота спрашивается о причинах отступления от Херсона, и дается ответ, что это делается, поскольку был приказ об освобождении Украины от нацистов.

Ранее Василий Большаков уже привлекался за аналогичное правонарушение, тогда он отделался штрафом. По новому эпизоду, если будет доказано, что публикация представляла общественную опасность, срок может быть увеличен с трех до пяти лет.

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