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Считается, что каждый современный человек должен иметь собственный автомобиль. Якобы, это позволяет существенно расширить свои возможности и не отставать от быстрого ритма жизни. Однако данное утверждение является глубочайшим заблуждением. Телевидение и Интернет завалены рекламой железных повозок на любой вкус и кошелек. И, в действительности, от их существования выигрывают лишь производитель и промежуточные участники рынка, но не будущий владелец.

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Между тем, у данного средства передвижения есть лучшая альтернатива — общественный транспорт. В последнее время заинтересованные лица старательно формировали вокруг него ауру негативного характера, причем безосновательно. Любой здравомыслящий индивид при сравнении автомобиля с общественным транспортом непременно придет к однозначному выводу — первый в пух и прах проигрывает второму по всем параметрам.

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Основным недостатком личного авто, как не трудно догадаться, становится сложность его приобретения ввиду довольно высокой стоимости. В настоящий момент трудно рассчитывать на вероятность покупки нового автомобиля по цене в менее чем один миллион рублей. Стоимость вменяемых с точки зрения внутреннего убранства и приемлемых технических характеристик моделей и вовсе улетает далеко за пределы, доступные простому смертному.

И тут может возникнуть соблазн поддаться искушению и взять многолетний автокредит, но банкиры не дураки, и с радостью повесят на вас две стоимости железного корыта, включающие цену всевозможных страховок. Не самое лучшее вложение с точки зрения долгосрочного инвестора, так как, в отличие от вложений в недвижимость, после выплаты долга вы рискуете остаться с грудой обесценившегося металлолома.

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Кроме собственно затрат на приобретение автомобиля, не стоит забывать и про его обслуживание. В последнее время цены на автозапчасти устремились "в космос", взлетев в несколько раз. Раньше тривиальная процедура по замене масла хоть и скрадывала определенную сумму из кошелька, но не так сильно била по семейному бюджету, как сейчас. Рост цен привел к тому, что многие стали выбирать более дешевые, то есть менее качественные "расходники". Это ускоряет общий износ автомобиля, что сокращает срок его службы, и делает его еще менее выгодным приобретением.

Общественный транспорт — другое дело. Все сопутствующие расходы ложатся на плечи собственника, будь-то частный извозчик или же предприятие. Цена проезда строго прогнозируема и не зависит от каких-либо обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе поездки. Человек чувствует себя защищенным; в случае ДТП ему не нужно терять время на заполнение бумаг и долго ожидать страховых выплат, можно просто сразу воспользоваться другим ТС.

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Более того, общественный транспорт способствует сохранению психического здоровья. В личном автомобиле вы отстранены от окружающего мира. С одной стороны может показаться, что это в какой-то мере успокаивает, дает возможность немного отдохнуть от суеты. Но, вместе с тем, постоянное нахождение в изоляции, в своего рода коконе, постепенно все дальше и дальше отдаляет вас от простого народа. В итоге, теряется связь с окружающими, и так можно упустить важную информацию касательно личной жизни коллег по работе.

Наконец, общественный транспорт дает уникальную возможность привести в порядок и собственную. Зачастую многие в пути увлекаются чтением различной литературы, и, при совпадении вкусов в этом плане, есть вероятность продолжить знакомство в более интимной обстановке. Таким образом создаются новые ячейки общества, что, приводя к увеличению рождаемости, способствует улучшению демографической ситуации в стране.

В целом, можно заключить что, хотя необходимость имения в собственности личного автомобиля в настоящий момент и может быть уместным в исключительных ситуациях, общественный транспорт же для большинства является более подходящим средством передвижения, как с финансовой, так и с моральной точек зрения. Остается надеяться, что в будущем мы навсегда откажемся от автомобилей как таковых и полностью перейдем на использование более оптимального со всех сторон общественного транспорта.