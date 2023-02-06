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Довольно продолжительное время на рынке видеокарт проходила битва между всего двумя компаниями, NVIDIA и AMD / ATI, и, вот, совсем недавно к ним добавился третий. Спустя почти четверть века с момента выхода дискретного графического ускорителя i740, Intel выкатила целую линейку видеокарт, основанную на вариации архитектуры Xe — Xe-HPG (High Performance Graphics).

Архитектура Xe является логическим продолжением идей и наработок Intel, применяемых в интегрированной графике. Помимо внедрения новых возможностей, полной переработке подвергся имеющийся набор инструкций. Каждая вариация получила свои улучшения, например, в Xe-HP, ориентированной на ЦОД, оптимизированы вычисления с плавающей запятой двойной точности, а в Xe-HPC для высокопроизводительных вычислений увеличены количество исполнительных устройств и объем кэша первого уровня.

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Xe-HPG, ставшая основой для дискретных чипов, построена на версии Xe-LP для интегрированной графики, с консолидацией возможностей Xe-HP и Xe-HPC и дополнительных "фич", свойственных современным видеочипам для ПК и консолей, включая DirectX12 Ultimate (DXR, Mesh Shader и др.), кодек AV1, аппаратная поддержка трассировки лучей, Displayport 1.4a / 2.0 и XeSS, собственный вариант суперсэмплинга с использованием нейронных сетей.

Первое поколение графических процессоров Intel Arc получило название Alchemist. Оно представлено моделями A310, A380, A580, A750 и A770. Первые две относятся к решениям начального уровня, остальные ориентированы на средний сегмент. В данном обзоре будет рассматриваться модель A380, которая, как заверяет Intel, рассчитана на мультимедийные ПК, способные обеспечить плавный игровой процесс в популярных онлайн проектах.

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Помимо графического процессора ACM-G10, обозреваемая GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC несет на борту 6 ГБ памяти стандарта GDDR6, оборудована двумя портами HDMI и двумя DP. Основу системы охлаждения составляет брусок алюминия, массой 255-260 г. Вес самой видеокарты — 475-480 г. Два вентилятора диаметром 75 мм имеют функцию автоматической остановки при низкой температуре GPU, и их лопасти отзеркалены по отношению друг к другу. Подобную схему GIGABYTE именует Windforce 2, и заявляет, что она увеличивает эффективность охлаждения. Также на GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC имеется один разъем 6-pin. Мониторинг GPU-Z рапортует о наличии датчика температуры памяти, что практически не встречается в видеокартах AMD и NVIDIA младшего ценового диапазона.





Внешний вид GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC не вызывает особого восторга. Все достаточно просто и скромно, так сказать, по бюджетному. На кожухе системы охлаждения, выполненном в черно-белом стиле, имеются рубленные грани и срезы, и отсутствует какая-либо подсветка. Разъем PCI-E, и порты вывода изображения прикрыты заглушками, что в сегменте недорогих решений встречается далеко не всегда.

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Текстолит окрашен в стандартный черный цвет. Плотность печатной платы не слишком высока, так как при откручивании и закручивании винтов последняя довольно заметно прогибается. На крепеже системы охлаждения отсутствует пломбировка. Винты стандартно соединены с пружинами в единую конструкцию, облегчающую монтаж радиатора. Знак по центру указывает на применение при производстве платы бессвинцового припоя. В левом нижнем углу разместилась предположительно микросхема BIOS производства Winbond.

С боку приютился шестипиновый разъем дополнительного питания, присутствие которого на данной видеокарте, возможно, было излишним. Дело в том, что согласно Intel Arc Control, лимит энергопотребления GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC ограничен 66-ю ваттами, с чем явно справился бы слот PCI-E.

В то же время, передавать энергию через 6-pin может быть полезно, когда высокая нагрузка на слот не желательна. Например, в случае, если карта используется в дополнение к основной в качестве ускорителя вычислений, а материнская плата не имеет усиленного питания дополнительных разъемов PCI-E x16.

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Со стороны портов бросается в глаза наличие сразу двух разъемом HDMI, что не часто встречается даже на видеоадаптерах более высокого уровня. Плюсом данного подхода является, например, возможность вывода изображения одновременно на телевизор, у которого обычно отсутствует Display Port, и на монитор, оборудованный только HDMI-разъемом.

Металлическая рамка имеет серебристый цвет, поэтому обозреваемая Arc A380 не впишется в сборку системного блока в темных тонах, у которого по задумке будет видна задняя часть. Высота карты ограничена двумя слотами, так что она с легкостью поместится в компактные Mini-ITX корпуса.

Процесс снятия системы охлаждения достаточно тривиален, необходимо лишь открутить четыре винта, удерживающие алюминиевый радиатор. Здесь также можно отметить, что демонтировать пластиковый кожух с вентиляторами без снятия радиатора с платы не представляется возможным, так как передние винты перекрыты текстолитом.

Элементная база в рассматриваемом образце не перегружена деталями и выполнена из качественных компонентов. К примеру, система питания включает в себя ШИМ-контроллер MSPN24 в связке с двумя мосфетами MPS2133. Первый, в частности, встречается на материнской плате MSI MEG Z690 ACE.

Термопрокладки белого цвета, довольно мягкие. Большая часть термопасты выдавлена за пределы кристалла, и имеющегося количества, вероятно, может хватить на покрытие еще нескольких чипов аналогичной площади.

Какая-либо маркировка на самом GPU отсутствует. Память GDDR6 производства фирмы Samsung, набрана тремя чипами по 2 ГБ и имеет обозначение: K4ZAF325BM-HC16, 219. Верхняя микросхема прикрыта термопрокладкой, толщиной ~1 мм, боковые, толщиной ~1,8 мм. Термопрокладки сравнительно легко отходят от радиатора, но к чипам прикреплены гораздо сильнее, и при снятии могут утратить свою изначальную форму.

Матовый алюминиевый радиатор имеет шлифованную полосу в зоне расположения видеопроцессора, призванную обеспечить более тесный контакт между кристаллом и поверхностью радиатора. При сборке системы охлаждения кабель, идущий от вентиляторов, прокладывается в специально отведенном для него пустом пространстве.

В целом, система охлаждения справляется с отводом тепла довольно неплохо. Даже при разгоне GPU его максимальная температура в продуваемом корпусе не выходит за границу 75 градусов, и обычно располагается в районе 70 гр. Набор температуры и ее сброс происходят быстро, уже через несколько секунд после падения нагрузки на GPU вентиляторы останавливаются.

Пластиковый кожух рассматриваемого образца содержит посадочные места для двух 12-вольтовых вентиляторов Powelogic PLD08010S12H с током 0,25 А, объединенных трехпиновым удлинителем. Вентиляторы съемные, крепятся на трех винтах, что позволяет в случае поломки их заменить.

Что касается шума, то он начинает заметно проявляться лишь при ручном повышении частот и высокой нагрузке на GPU. В номинальном режиме работы видеокарта довольно тихая. А присутствующая функция автоматической остановки вентиляторов уже давно стала неотъемлемым атрибутом в продукции именитых производителей.

Тестовый стенд:

Процессор: Intel Core i3-10100F

Система охлаждения: Deepcool GAMMAXX S40

Материнская плата: MSI H410M-B

Оперативная память: 2 x 8 GB Radeon R7 Performance Series 2666 CL-19-19-19-43 (auto)

Накопители: 2 x Samsung 860 EVO 250 GB (SATA)

Блок питания: be quiet! SYSTEM POWER 9 500W

В качестве примерного ориентира в производительности в пару к обозреваемой GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC была добавлена XFX Radeon RX 470 с объемом видеопамяти 4 ГБ. Достаточно популярное решение, которое можно приобрести на б/у рынке за сравнительно небольшие деньги. Частота Radeon RX 470 была повышена на 10%, до 1350 МГц по чипу и до 1925 МГц по памяти, режим Resizable Bar активирован.

Разгон

Разгон был осуществлен с помощью официальной утилиты Intel Arc Control, входящей в пакет драйверов. Всего для регулировки доступно четыре параметра: GPU Performance Boost, GPU Voltage Offset, GPU Power Limit и GPU Temperature Limit.

Изменением первого можно добиться повышения тактовых частот GPU ACM-G11. Второй отвечает за увеличение напряжения, максимально возможное отклонение в большую сторону равно 270 мВ. Андервольтинг отсутствует.

GPU Power Limit позволяет повысить заводской теплопакет графического процессора, максимум до 66 Вт. Это дает возможность дольше работать на повышенных частотах без троттлинга. Последняя настройка, GPU Temperature Limit, расширяет ограничение по максимальной температуре кристалла с 90 до 95 Вт. Учитывая, что температура GPU даже в самых суровых режимах не переваливает за 80 градусов, увеличение данного параметра не дает бонуса к производительности.

Для успешного разгона Arc A380 необходимо найти максимально возможный уровень Performance Boost. Так как для роста частот требуется больше энергии, то в первую очередь необходимо повысить напряжение, сдвинув Voltage Offset. Сначала можно выбрать максимальное значение, так как оно не велико и не приведет к повреждению GPU. Кроме того, так оно не станет ограничивающим фактором. Затем нужно выбрать максимальный Power Limit, и, на всякий случай, Temperature Limit. После чего уже можно искать максимальное значение Performance Boost, при котором видеокарта не зависает. После его нахождения нужно постепенно занижать напряжение, чтобы снизить тепловыделение.

Данным опытным путем была найдена следующая конфигурация: GPU Performance Boost +50%, GPU Voltage Offset +100 mV, GPU Power Limit 66 Вт, Temperature Limit 95 °C. Это привело к увеличению тактовой частоты графического процессора с 2450 МГц до 2800 МГц. Intel Arc Control на сегодняшний день не поддерживает изменение частоты VRAM. Температура GPU во время тестирования при задействовании разгона не превысила 76 градусов.

Синтетические тесты

Первыми на очереди стандартно идут синтетические тесты, затем игровые бенчмарки. В каждом тесте оценивается производительность Arc A380 с выключенной функцией Resizable BAR, с выключенной функцией Resizable BAR и в разгоне, с включенной функцией Resizable BAR, и с включенной функцией Resizable BAR и в разгоне.

Unigine Superposition

Постепенно становящийся классическим бенчмарк Unigine Superposition показывает, что Arc A380 по производительности примерно аналогична Radeon RX 470, представителю архитектуры GCN в четвертой инкарнации. В разгоне и с активированным Resizable BAR новинка опережает "старушку" более чем на 10%. Отсутствие ReBAR приводит к 4,5%-му замедлению, а разгон — к ускорению на 6%.

3DMark Speed Way

Новый тест Speed Way, задействующий фишки DirectX12 Ultimate, позволяет архитектуре Alchemist раскрыться в полной мере. Правда производительность GPU слишком мала, чтобы обеспечить достаточную плавность отрисовки. В данном бенчмарке средний фреймрейт составлял 6-7 кадров в секунду.

И, как видно, дополнительные возможности DirectX12 Ultimate сильно зависят от технологии Resizable Bar, и в случае ее отсутствия или деактивации скорость рендеринга снижается на 24%, а с учетом разгона — на 27%. Radeon RX 470 ожидаемо не смогла запустить тест из-за отсутствия поддержки DirectX12 Ultimate.

3DMark Time Spy

Результаты в Time Spy примерно схожи с теми, что были получены в Unigine Superposition. Фактическое нивелирование разницы между присутствующим и отсутствующим Resizable Bar можно списать на синтетичность теста, а также на то, что данный бенчмарк вышел на заре становления API DirectX 12, когда Resizable Bar еще не был реализован (хотя и заложен в спецификации аж PCI-E 2.0). Соответственно, ПО, созданное в то время, не пользовалось преимуществами от доступа ЦП сразу ко всему фреймбуферу, так что, в последствии активация данной технологии не оказала сильного влияния на производительной графической подсистемы.

3DMark Fire Strike Extreme

В основанном на DirectX 11 бенчмарке Fire Strike Extreme начинает проявляться недостаточная оптимизация видеоадаптеров Intel Arc под ПО, использующее DirectX ниже 12-й версии. Пока еще не разгромное, но все же 12%-ое отставание от соперницы.

В целом, как это обычно бывает, "синтетика" показала довольно сглаженную картину, которая, как будет видно далее, в некоторых аспектах куда более отчетливая.

Тестирование в игровых бенчмарках

Counter-Strike: Global Offensive

Как уже было сказано, реальный расклад сил определяется в игровых тестах. Бенчмарк CS:GO наглядно демонстрирует, к чему в итоге приводит внедрение механизмов трансляции команд DX9/DX10/DX11 в DX12, вместо полноценной реализации.

Как результат — тотальное доминирование RX 470 над новинкой, несмотря на то, что в первой части исследования складывалось впечатление, что перед нами более-менее равные по силе соперники. Задействовав Resizable BAR и оверклокерские возможности Arc A380, можно, в лучшем случае, добиться 42%-ного падения фреймрейта.

World of Tanks enCore RT

В классическом рендеринге Radeon RX 470 чувствует себя отлично, обходя Arc A380 на 21%. Отсутствие у последней Resizable BAR приводит к снижению фреймрейта на 25-30%. Кроме того, в данном режиме наблюдаются серьезные просадки по показателям 0.1 и 1% ниже 20 кадров в секунду, выражающиеся в периодических подтормаживаниях. Без Resizable BAR приемлемый геймплей можно получить лишь на более низких настройках графики. С ним же минимальный FPS вырастает в несколько раз, и игра становится плавной.

Трассировка лучей в бенчмарке построена с использованием технологии Intel One API, и, в отличие от NVIDIA RTX, их обработка может происходить на различном классе устройств. Так что "волшебные лучи" можно получить на любой видеокарте, поддерживающей DirectX 11. Правда в WoT enCore RT их применение в основном сводится к правдоподобному сглаживанию теней, чем к реалистичным отражениям. Включение рейтрейсинга дает Arc A380 существенную прибавку в производительности, позволяя обогнать Radeon RX 470, что явно намекает на отличную реализацию oneAPI в архитектуре Xe-XPG.

Grand Theft Auto V

GTA V явно не та игра, ради которой стоит покупать Intel Arc, по крайней мере, до выхода второй серии — Battlemage, анонс которой может состояться уже в этом году. И уж тем более обладателям систем, на которых невозможна активация Resizable BAR. Без него отставание от RX 470 становится двукратным, а с включенным Resizable BAR оно составляет "всего" 46%.

Без Resizable BAR Arc A380 теряет треть производительности. Хотя, максимальные настройки игры можно снизить без существенной потере в качестве картинки и получить те же 60+ FPS, сам факт падения фреймрейта из-за недоделанных в этой части драйверов сказывается на опыте использования новой видеокарты не самым лучшим образом.

Cyberpunk 2077

Лицезреть нативную картинку в Cyberpunk 2077 на Arc A380 можно уже на средних настройках качества графики, сохраняя при этом достаточный FPS. Эпичного провала фреймрейта, как в случае с играми на DirectX 11, не наблюдается. Однако без Resizable Bar на Arc A380 сюда лучше не соваться, так как, помимо снижения скорости отрисовки, можно получить довольно сильные подтормаживания.

Сбалансированный режим FidelityFX Super Resolution позволяет более чем на треть увеличить счетчик FPS, сделав геймплей еще более плавным. Разумеется, можно пойти дальше, снизив настройки до низких и сдвинув ползунок установки уровня FSR вправо, но какого-то заметного на глаз ускорения это не даст, а на качество графики повлияет.

Cyberpunk 2077 с "лучами" на видеокарте за 160 долларов — возможно ли подобное в реальности? Intel отвечает - да! 6 ГБ памяти GDDR6, поддержка DirectX 12 Ultimate, PCI-E, урезанный всего до восьми линий и 96-битная шина — все эти отличительные характеристики, наконец, позволяют Arc A380 показать себя во всей красе.

Комбинация из пресета "трассировка лучей: минимальная", FSR в режиме "качество" и ручное повышение заводских параметров карты не только улучшает визуальную составляющую игры, но и не дает среднему фреймрейту рухнуть ниже консольных 30 кадров в секунду. На Radeon RX 470 выбор настройки "трассировка лучей" не доступен.

Shadow of the Tomb Raider

На протяжении всех тестов какие-либо баги, глюки или ошибки замечены не были. И лишь под конец, в Shadow of the Tomb Raider была обнаружена ошибка, выражающаяся в отказе от запуска в режиме DirectX 11. При этом при выборе DirectX 12 все работает прекрасно, что еще раз говорит о слабой поддержке новинкой устаревающих графических API.

Несмотря на использование DirectX 12, Radeon RX 470 чувствует себя более уверенно, опережая Arc A380 на 17%. Впрочем, отставание не сильное, и достигнутая Arc A380 производительность с активированным Resizable BAR все равно достаточно высока. А вот 40%-ое снижение количества кадров в секунду без его активации явно показывает, насколько все же важна поддержка данной функции в системе.

Рендеринг сцены в Blender

В качестве бонуса прилагаются результаты рендеринга 3D-сцены Classroom в Blender 3.4 с использованием GPU. В последних версиях Blender'а встроенный визуализатор Cycles обзавелся поддержкой oneAPI, таким образом, видеокарты Intel Arc могут использоваться для ускорения просчета сцены. Для AMD был интегрирован API ROCm, но он, к сожалению, требует наличия GPU с архитектурой GCN 5.0 и выше. Поэтому рендеринг на Radeon RX 470 был произведен в Blender версии 2.93 с задействованием API OpenCL. Поскольку визуализация нагружает видеокарту по полной, то разгон не самого топового экземпляра данного видеоадаптера приводил к зависанию системы. Так что тестирование рендеринга на Radeon RX 470 было проведено в стоковом режиме. В целом, применение Arc A380 позволило сократить время просчета сцены относительно Core i3-10100F примерно в 6 раз, приблизившись к результатам, демонстрируемым последними флагманскими процессорами.

Выводы

Что же, после проведения тестов, можно сказать, что видеокарта GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC оставила в основном положительные впечатления. Вместо ожидавшейся "затычки" для слота с претензией на более-менее сносную игровую производительность в онлайн-проектах, множеством программных недоработок, выливающихся в невозможность запуска половины тайтлов, кучу багов, падений, вылетов и т. п., GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC оказалась вполне достойным продуктом, способным потягаться с конкурирующими решениями от AMD и NVIDIA.

И даже превзойти их во многих аспектах. Техническая реализация от Gigabyte не вызывает вопросов, особенно радует применение компонентов, произведенных Monolithic Power Systems. В остальном — все на уровне, с поправкой на то, что это все же бюджетный сегмент. Программное обеспечение вызвало двоякую реакцию. С одной стороны к работе драйвера и Intel Arc Control не придраться. Но вот фактическое "забивание" на оптимизацию игр, использующих API DirectX версии 11 и ниже, стало той самой пресловутой ложкой дегтя в бочке меда.

Причем обычный пользователь может об этом и не догадываться, списывая слабую производительность на бюджетность решения. И может быть удивлен, когда в требовательном проекте получит вполне "играбельный" FPS. В этом и есть вся магия текущего поколения Intel Arc, и его противоречивость. Ведь обычно видеокарты такого класса приобретаются не для прохождения тяжелых блокбастеров, а, в большинстве своем, для не требовательных киберспортивных баталий. Здесь многие могут возразить, и вот они как раз и есть та целевая аудитория, которой Arc A380 понравится больше всего.

Относительно бодрая производительность в играх, задействующих передовые графические возможности, при наличии большего объема памяти, чем у конкурирующих решений, вкупе с малым энергопотреблением и более низкой ценой, делают из видеокарты начального уровня, как бы это парадоксально не звучало, достаточно интересный вариант для тех, кто желает приобщиться к последним новинкам игропрома, и при этом уложиться в довольно скромный бюджет.