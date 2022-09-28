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99,9% всех ПК-комплектующих в нашей стране произведено за границей. Фабрикой по штамповке деталей выступают в основном дружественные Китай и Тайвань. Но сама концепция изделий формируется специалистами недружественных стран. Это создает большие риски для обеспечения работоспособности компьютеров в нашей стране.

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Ничто не мешает Западу встраивать шпионящие части в свои устройства. И, хотя утечка с ПК простых пользователей может быть не слишком критичной, в масштабе всей страны "слив" данных в аналитические центры США повлечет необратимые разрушительные последствия для России.

Кроме того, вероятен сценарий полного дистанционного отключения оборудования. Встанут заводы, важнейшие промышленные предприятия окажутся под угрозой. Надо признать, что мы крепко подсели на эту "железную" иглу, и начать, наконец, действовать.

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Прежде всего необходимо учесть, что технологии, доставшиеся нам от СССР, хоть и надежны, но, к сожалению, немного устарели. А в современной гибридной войне нельзя допускать превосходства противника в этом. Поэтому нам нужно опережать его на два шага.









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Россия имеет неограниченные запасы природных ресурсов, самых разнообразных, самых редких, в общем всех тех, которые пригодятся в производстве собственных ПК-комплектующих. Огромные залежи алюминия гарантируют, что корпусов хватит на всех. Причем не каких-то малюсеньких ITX, которые с бешеной наценкой нам спихивает Запад, а настоящих нормальных человеческих Full-Tower.

Все знают со школы, что песок — это кремний. А кремний - основа для создания процессоров. То есть, можно сказать, что процессоры состоят из песка. Последнего у нас, конечно, не так много, как у дружественных африканских стран, но ведь и процессоры не такие большие. Нанометры с каждым годом уменьшаются, поэтому и песка будет уходить тоже меньше.

Также надо поддержать наше молодое поколение. Конечно, самым правильным решением было бы запретить играть в бесполезные компьютерные игры. Но мы сделаем по-умному. Отечественные разработчики уже приступили к созданию патриотичных игр, направленных на развитие и укрепления морального духа играющего.

Как бы не хотелось, но тут, очевидно не обойтись без видеокарт. Возможно, это самая сложная часть общей работы, но успешное ее выполнение покажет всему Западу, каких невероятных высот достигла наша промышленность, что несомненно пойдет на пользу повышения престижа России на мировой арене.

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Насчет ресурсов определились. А что же насчет людей? С этим тем более нет никаких проблем. В России большое количество ВУЗов, университетов и академий. Множество из них профильные, а не профильные легко перепрофилировать. Если где-то в процессе и возникнут заминки, то они будут урегулированы сами собой, и не потребуется даже проводить разъяснительной работы, ибо каждый осознает последствия.

Также можно вспомнить про безработных, коих у нас 3 миллиона, а также незарегистрированных тунеядцев. У первых появится источник заработка, а вторые станут ближе к жизни, к живому делу, перестанут "разлагаться" в неспособности разобраться с собственными желаниями.

Всеобщий переход на отечественные комплектующие позволит, наконец, России слезть с "нефтяной иглы". Или, пока крайней мере, облегчит ломку после отказа недружественных стран от наших дешевых ресурсов. Со временем мы достигнем такого масштаба производства, что сможем завалить продукцией весь мир. Но, сначала, только дружественные страны, включая Китай, который явно буксует в противостоянии с Западом.

Начать следует прямо сейчас, ибо каждая секунда промедления идет на пользу врагу.