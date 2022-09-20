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Испокон веков человечество стремилось ускорить всё, что только можно, в том числе и скорость передачи информации. В начале прошлого десятилетия твердотельные накопители, они же SSD, вышли из лабораторий и начали массовое шествие по компьютерам ПК-пользователей.

Казалось, наступил компьютерный рай, ведь теперь любой, даже самый "дохлый" компьютер, мог быть оживлен установкой новомодного девайса. Простые "юзвери" радовались и несли деньги производителям мешками, даже не догадываясь, какой подвох их ожидает.

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Причина 1. Низкая надежность SSD

Что на самом деле из себя представляют "твердотельники"? Фактически, это те же флешки, только в них установлено несколько модулей памяти, и информация записывается и считывается параллельно. Координирует всё это микросхема-контроллер, и для дополнительного ускорения в более дорогих моделях предусмотрен небольшой массив быстрой памяти, он же буфер. Информация может быстро записываться в буфер, и уже потом раскидываться по ячейкам памяти.

Не удивительно, что SSD содержит множество компонентов, выполненных по современным технологическим нормам. А чем выше прецизионность, тем больше в итоге процент брака. К производителям предъявляются специфические требования, и многие их не соблюдают, "лепя" что попало, в результате страдают пользователи, понадеявшиеся на трендовый продукт.

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Но кол в гроб тведотельных накопителей забивает так называемая внезапная смерть SSD, когда "помирает" какой-либо важный компонент. В таком случае диск превращает в "кирпич", из которого больше невозможно извлечь информацию. Даже облачные хранилища выглядят более надежными.









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Причина 2. Высокие температуры

Несмотря на то, что контроллеры, как и память на твердотельных накопителях, изготавливаются по малому техпроцессу, токи утечки все равно имеют место, да, и, чего уж греха таить, любят производители побаловаться заводским разгоном, дабы повысить конкурентоспособность своей продукции.

Все понимают, что такие игры не заканчиваются хорошо, но ради 300% прибыли капиталист пойдет и не на такое. В соответствии со Вселенским законом справедливости, бумерангом прилетает обратный эффект — снижение производительности из-за роста температур.

Кроме того, подавляющее большинство SSD поставляются в пластиковом корпусе, который никак не способствует отведению тепла от раскаленных чипов. Помещаем диск в закрытый душный корпус без продувки, и, вуаля, "лютый" перегрев со всеми вытекающими обеспечен.









Причина 3. Низкий объем и высокая стоимость

Не требуется иметь звание Академика для того, чтобы обнаружить у SSD высокий коэффициент стоимости за 1 ГБ. Стандартный объем типовых пользовательских жестких дисков уже переваливает за 4 ТБ. В случае SSD, за аналогичную стоимость мы получаем от силы 1 ТБ.

Больше всего на дисках современных ПК занимают, естественно, игры. Стандартный размер занятого места одного установленного дистрибутива превышает 100 ГБ, и с каждым годом быстро увеличивается. Таким образом, если сейчас в SSD небольшого объема помещается максимум пара игр, то в будущем туда не влезет и одна.

Скорость отклика на SSD в современных операционных системах практически не отличается от таковой на HDD, поскольку они кэшируют всё подряд в оперативную память. А последней во всех ПК в данный момент предостаточно, так как она очень дешева, да и минимальный объем RAM вырос до 16 ГБ, чего с головой хватает для размещения часто открываемых приложений.









Причина 4. Низкая масса

Казалось бы, причем тут масса. Но, не всё так просто, как кажется. Многие компьютерные энтузиасты уделяют недостаточно времени не то, что спорту, а вообще здоровому образу жизни. Ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, преследует тех, кто подолгу сидит за аппаратурой.

И тут HDD приходит на помощь. Будь-то в стационарном ПК или в ноутбуке, жесткие диски, увеличивая массу устройств, продляют жизнь "железячникам". Увеличенные физические нагрузки незаметно для самих людей повышают тонус мышц, происходит ежедневная тренировка организма.

Нельзя не учесть и тот факт, что в случае возникновения внезапной опасности, увесистый HDD может переломить ход схватки на свою сторону. Придание ускорения увеличивает суммарный урон недоброжелателю, таким образом, нивелируя возможное превосходство противника. Согласитесь, завидев в руке SSD преступник вряд ли отступит, а при виде 3,5-дюймового бронебойного молота подумает дважды.









Причина 5. Отсутствие теплой ламповости

Современные персональные компьютеры стараются быть все тише и неприметней в плане звука. Самоостанавливающиеся вентиляторы на видеокартах и блоках питания, реобасы для корпусных вентиляторов, системы пассивного охлаждения даруют тишину и безмятежность. SSD в силу своей конструкции идеально списывается в концепцию бесшумного ПК, привнося ноль децибел в общий звуковой фон.

Вместе с этим, полная тишина отдает этаким холодком. ПК становится безмолвным, угрюмым, словно не живым, бездушным. Трение внутренних механизмов привносит теплоту, "ламповость", повышает общее эмоциональное состояние пользователя. В конце-концов, по изменению тональности можно обнаружить неисправность работы ПК.

В целом, можно сказать, что HDD еще рано списывать со счетов. Во многих случаях они являются более оптимальным выбором, нежели SSD. По крайней мере, в случае ядерного апокалипсиса будут являться более ценным ресурсом.