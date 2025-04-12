ROCm не успели подготовить для поддержки новых GPU, так как они вышли недавно

После того, как были выпущены несколько релизов ROCm 6.3 компания AMD выкатила ROCm 6.4. Новое обновление программного стека с открытым исходным кодом для GPU и ускорителей вычислений вышло в преддверии июньского мероприятия Advancing AI, где AMD больше расскажет о будущем ROCm.

ROCm 6.4, представленный сообществу 11 апреля, включил в себя ряд изменений в сравнении с прошлой версией. Вместе с тем, в обновлении не было заявлено никакой официальной поддержки графических процессоров на базе архитектуры RDNA4 / GFX12.

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Хотя сообщается, что неофициально они вероятно могут работать на ROCm 6.4, данные GPU не заявлены в списке поддерживаемого оборудования. На данный момент нет каких-либо упоминаний от AMD, будет ли она организовывать поддержку Radeon RX 9000 / RDNA 4 или Ryzen AI Strix Halo в новой версии ПО. Частично сглаживает ситуацию информация о том, что Radeon PRO W7800 с 48 ГБ VRAM теперь совместима с ROCm.

В ROCm 6.4 были добавлены следующие изменения: улучшена совместимость между приложениями ROCm, работающими в пользовательском пространстве, и драйвером AMDFKD; добавлена поддержка PyTorch 2.5 и 2.6; в фреймворк Megatron-LM добавлена поддержка ядер Fused Attention (QKV), Fused Layer Norm и Fused ROPE; добавлены новые модули для ROCm Data Center Tool; заявлена поддержка Oracle Linux 9 как производной от RHEL 9.