После того, как были выпущены несколько релизов ROCm 6.3 компания AMD выкатила ROCm 6.4. Новое обновление программного стека с открытым исходным кодом для GPU и ускорителей вычислений вышло в преддверии июньского мероприятия Advancing AI, где AMD больше расскажет о будущем ROCm.
ROCm 6.4, представленный сообществу 11 апреля, включил в себя ряд изменений в сравнении с прошлой версией. Вместе с тем, в обновлении не было заявлено никакой официальной поддержки графических процессоров на базе архитектуры RDNA4 / GFX12.
Хотя сообщается, что неофициально они вероятно могут работать на ROCm 6.4, данные GPU не заявлены в списке поддерживаемого оборудования. На данный момент нет каких-либо упоминаний от AMD, будет ли она организовывать поддержку Radeon RX 9000 / RDNA 4 или Ryzen AI Strix Halo в новой версии ПО. Частично сглаживает ситуацию информация о том, что Radeon PRO W7800 с 48 ГБ VRAM теперь совместима с ROCm.
В ROCm 6.4 были добавлены следующие изменения: улучшена совместимость между приложениями ROCm, работающими в пользовательском пространстве, и драйвером AMDFKD; добавлена поддержка PyTorch 2.5 и 2.6; в фреймворк Megatron-LM добавлена поддержка ядер Fused Attention (QKV), Fused Layer Norm и Fused ROPE; добавлены новые модули для ROCm Data Center Tool; заявлена поддержка Oracle Linux 9 как производной от RHEL 9.