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Razg0n
Энтузиаст скальпировал Ryzen 9 9950X3D при помощи лески и утюга
Данный метод позволил снизить вероятность скола кристалла CPU

Энтузиасты не спят и пытаются выжать максимум из самого быстрого геймерcкого процессора мире Ryzen 9 9950X3D. Что практически неосуществимо без удаления теплораспределительной крышки. Если осуществить данную операцию некорректно, то можно лишиться внушительной стоимости CPU в $699.

Поэтому многие доверяют эту процедуру профессионалам. Однако, пользователь Reddit с говорящим ником "UserBhoss" решил сделать всё самостоятельно и заодно проверить свои умения в деле скальпирования процессоров, что ему успешно удалось.

Энтузиаст не стал даже прибегать к использованию готового инструментария от Thermal Grizzly. Вместо этого он воспользовался альтернативными методами, а именно обычной рыболовной леской и бытовым утюгом.

"Я взял тонкую прочную леску, чтобы удалить силикон с ножек крышки. Затем я использовал утюг, помещая его на процессор на 2-3 секунды примерно 5-7 раз. Впоследствии крышка просто соскользнула, как по маслу. Далее я применил жидкий металл, чтобы удалить с его помощью большую часть индия. Кристалл я не полировал", — заявил UserBhoss.

После всего Ryzen 9 9950X3D смог разогнаться до 6 ГГц на материнской плате MSI MEG X870E Godlike и еще сильнее раскочегарить ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral. Температура CPU, охлаждаемого кастомной СЖО, составила 72-73 ℃ в тесте Furmark.

#amd #ryzen #cpu #скальпирование #9950x3d
Источник: videocardz.com
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