Свершилось то, чего ждали миллионы пользователей ОС Windows. Корпорация Microsoft выпустила свежую сборку Windows 11 Insider Preview, в которой появилась возможность установки чистой ОС на разделы с инновационной файловой системой ReFS.
Новая возможность появилась в сборке под номером 27823. На приведенном инсайдером PhantomOfEarth скриншоте можно заметить диалоговое окно с выбором типа ФС для форматирования диска: кроме привычной NTFS в нем теперь также присутствует ReFS.
Открыть данное окно просто так не выйдет, сначала нужно нажать на невидимую пустую кнопку, расположенную наискосок от панели с выбором места для установки Windows 11.
Файловая система ReFS была доступна еще в Windows Server 2012, но обосновываться в потребительских версиях ОС она не спешила. Вместе с тем было очевидно, что NTFS уже порядком устарела и начинает не соответствовать современным требованиям.
Теперь же пользователи WIndows 11 получат новые возможности, предлагаемые ReFS, среди которых: высокая производительность при работе с большими данными (виртуальные машины и базы данных), масштабируемость (файлы размером до 35 ПБ и тома размером до 1 йоттабайта), повышенная надежность за счет использования контрольных сумм для метаданных, автоматическое исправление ошибок в процессе работы и отсутствие необходимости в утилите CHKDSK.