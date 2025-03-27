Спустя годы Microsoft наконец позволила пользователям заменить устаревшую NTFS на ReFS на системном разделе

Свершилось то, чего ждали миллионы пользователей ОС Windows. Корпорация Microsoft выпустила свежую сборку Windows 11 Insider Preview, в которой появилась возможность установки чистой ОС на разделы с инновационной файловой системой ReFS.

Новая возможность появилась в сборке под номером 27823. На приведенном инсайдером PhantomOfEarth скриншоте можно заметить диалоговое окно с выбором типа ФС для форматирования диска: кроме привычной NTFS в нем теперь также присутствует ReFS.

Открыть данное окно просто так не выйдет, сначала нужно нажать на невидимую пустую кнопку, расположенную наискосок от панели с выбором места для установки Windows 11.

Файловая система ReFS была доступна еще в Windows Server 2012, но обосновываться в потребительских версиях ОС она не спешила. Вместе с тем было очевидно, что NTFS уже порядком устарела и начинает не соответствовать современным требованиям.

Теперь же пользователи WIndows 11 получат новые возможности, предлагаемые ReFS, среди которых: высокая производительность при работе с большими данными (виртуальные машины и базы данных), масштабируемость (файлы размером до 35 ПБ и тома размером до 1 йоттабайта), повышенная надежность за счет использования контрольных сумм для метаданных, автоматическое исправление ошибок в процессе работы и отсутствие необходимости в утилите CHKDSK.