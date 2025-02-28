Недорогие высокопроизводительные современные видеокарты с запасом на несколько лет

Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT официально анонсированы в Китае компанией AMD на мероприятии с участием дистрибьюторов и СМИ. За старшую Radeon RX 9070 XT производитель просит всего ¥4999, а за младшую Radeon RX 9070 еще более скромные ¥4499. В событие в том числе принял участие старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислениям и графике AMD Джек Хюйн.

Рекомендованная розничная цена GeForce RTX 5070 Ti в Китае установлена на уровне в ¥6299. Те есть видеокарта от NVIDIA дороже на 26%, чем Radeon RX 9070 XT. Путем нехитрых вычислений издание Videocardz.com установило, что новинка от AMD будет стоить 549-599 долларов США.

Референсная версия Radeon RX 9070 оснащена двумя вентиляторами, а Radeon RX 9070 XT идет в трехвентиляторном исполнении. Впрочем, "рефы" не попадут в продажу, а вместо них в магазинах появятся только версии от партнеров, включая Sapphire, PowerColor, XFX, Gigabyte, ASrock, Vastarmor и Yeston.

Данное объявление цен произошло за 12 часов до мировой премьеры, что стало для многих приятной неожиданностью на фоне отсутствия его запланированности. Согласно слайдам, видеокарты поступят в продажу 6 марта.

Обе модели будут поддерживать прорывную для AMD технологию FSR 4 — апсклейер и генератор кадров на базе ИИ. На первых порах она будет доступна в 30 играх.

В целом, учитывая невысокие карт цены относительно конкурента, наличие 16 GB VRAM и FSR 4, они могут стать основой экономичных, но высокопроизводительных игровых сборок ПК с приличным запасом раскрытия потенциала в будущем.