По вычислительной мощи "старушка" GeForce RTX 4090 заняла позицию выше последнего топа

«Древняя» GeForce RTX 4090 заняла первое место в рейтинге самых производительных видеокарт G3D Mark, составленном PassMark Software Inc. В нем 4090-я набирает 38430 баллов, в то время как новейший флагман NVIDIA показывает всего 38407 баллов, становясь на 2-е место.

G3D Mark не отражает фактическую производительность GPU в играх, так как тестирует их по совокупности параметров и задействует как 3D-нагрузку, так и параллельные вычисления на базе API Microsoft DirectCompute и OpenCL.

Бенчмарк выжимает из графических процессоров максимум, заставляя их обрабатывать до ста тысяч объектов одновременно, а также десятки тысяч полигонов и множество текстур высокого разрешения.

Причем в 4К с 2-кратным сглаживанием, если система поддерживает данное разрешение. Для повышения эффективности G3D Mark задействует в тестах многопоточные функции DirectX 12, полностью раскрывая потенциал современных GPU.

В результате, мощь графического процессора AD102, устанавливаемого в GeForce RTX 4090, оказалась выше, чем у GB202 из GeForce RTX 5090. Да, в играх последняя быстрее, но сама архитектура Blackwell получилась не столь впечатляющей, как Ada Lovelace, потенциал которой просто огромен.