Стоимость компьютерных комплектующих продолжает расти в рублевом исчислении. В итоге даже бюджетные сборки ПК получаются довольно недешевыми. Впрочем, в любое время на компьютерном рынке существует некий минимальный и оптимальный уровень, ниже которого цена падает не сильно, но заметно уменьшается производительность, а выше располагаются заметно более дорогие комплектующие с небольшой прибавкой в скоростных характеристиках.

Вместе с тем, необходимо также прибавить 10-20% процентов к цене за то, что сборка строится на базе процессоров Intel и видеокарт NVIDIA, то есть на высококачественных комплектующих, а не на AMD. Это дает абсолютную стабильность системы и ее высокую ликвидность на вторичном рынке.

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На начало 2025 года в магазинах еще не появился процессор Core Ultra 5 225F и материнские платы на базе логики H810, а модели на H860 стоят в 1,5 раза дороже аналогов на B760 вследствие новизны. Кроме того, все еще наблюдается существенная разница в прайсе между DDR4 и DDR5 одинаковой емкости.

Это означает, что сборка игрового ПК на данный момент должна основываться на сокете LGA 1700, если стоит цель получить хорошее соотношение "цена / производительность / качество". Core i3 мы, естественно, не рассматриваем, так как они приведут к микрофризам, а 8-ядерные CPU и Core i5 с индексом K не дадут заметного преимущества, но увеличат стоимость системного блока.

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Поэтому остаются всего три варианта: Core i5-12400F, Core i5-13400F и Core i5-14400F. Смысла в последних двух нет никакого, поскольку они основаны на той же архитектуре Alder Lake, как и Core i5-12400F, просто имеют немного более высокие частоты, практически никак не отражающиеся на FPS в играх.

Процессор: Core i5-12400F (12 250 р.)

Так что первым компонентом нашего ПК становится Core i5-12400F в OEM варианте и без встроенного видеоядра, ведь мы будем устанавливать более массивный кулер и использовать дискретный графический ускоритель.

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Core i5-12400F имеет лучшее соотношение цены и производительности среди процессоров Intel на сегодняшний день. Он способен прокачать видеокарты, вплоть до GeForce RTX 4070 / 5060 Ti, оставаясь при это холодным, тем самым не накладывая дополнительной нагрузки на прочие комплектующие.

Материнская плата: MSI PRO H610M-E DDR4 (7 325 р.)

Последнее преимущество выбранного нами процессора дает возможность взять для ПК недорогую материнскую плату начального уровня в лице MSI PRO H610M-E DDR4. Ее VRM будет вполне достаточно для Core i5-12400F, а по остальным характеристикам она соответствует современному уровню.

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К примеру, у нее присутствует поддержка PCI-E 4.0, то есть плата не станет ограничивающим фактором для современных видеокарт. И хотя в MSI PRO H610M-E DDR4 есть всего два слота ОЗУ, устанавливаемого в нее количества оперативной памяти будет вполне достаточно на ближайшие несколько лет. А далее уже придется производить апгрейд комплекта "ЦП + материнская плата + RAM" целиком, вследствие устаревания каждого его составляющего.

Оперативная память: ADATA XPG GAMMIX D20 (6 853 р.)

Сокет LGA 1700 предоставляет возможность выбрать тип памяти для нашего ПК. Новая DDR5 пока еще не полностью вытеснила DDR4 и все еще остается дороговатой. 1,5-кратная разница в цене с DDR4 не компенсируется микроскопическим приростом FPS.

Поэтому DDR4 — это более разумный выбор с точки зрения создания сбалансированной сборки. К тому же данная ОЗУ по объему не уступает DDR5. 32 ГБ будет достаточно для всех игр, а что касается количества мегагерц, то, в общем случае, производительность ПК все равно упрется в видеокарту, а не в скорость RAM.

Кулер: ID-Cooling SE-214-XT BASIC (1 735 р.)

Очевидно, что ставшие модными системы жидкостного охлаждения будут излишними для Core i5-12400F. Обычные воздушные кулеры вполне справятся с холодным 6-ядерником, но не все из них будут давать комфортные температуры.

Желаемым минимум начинается с 3-х трубочных моделей, но они, зачастую, имеют небольшие габариты радиатора, 92 мм вентилятор и разъем 3-pin, то есть могут быть менее эффективными, а также шумными, если материнская плата не поддерживает регулировку оборотов через изменение напряжения (DC mode). Хорошим классическим выбором является 4-х трубочный кулер со 120 мм вентилятором, например, ID-Cooling SE-214-XT BASIC, стоящий дешевле конкурентов и не уступающий им по характеристикам.

SSD: Kingston NV3 1 TB (7 820 р.)

Что касается твердотельного накопителя, то он должен быть не слишком малоемким. Выбирать 500 ГБ версии не стоит, так как игры уже начинают весить сотни ГБ и на диск их поместится немного. Кроме того, не останется места для приложений и файлов. Поэтому берем SSD хотя бы на 1 ТБ, ибо качественные модели на 2 ТБ пока еще слишком дорогие для бюджетных сборок.

Упарываться в Samsung'и имеет смысл тогда, когда стоит цель максимально ускорить дисковую подсистему и не делать ее узким местом при построении ультратоповых ПК. В нашем случае достаточно взять популярный массовый надежный SSD от именитых производителей, например WD Green SN350, Crucial P3, MSI Spatium M371, Kingston NV3 и т. п.

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB (36 462 р.)

И вот мы подошли к самому важному компоненту игрового ПК, а именно к видеокарте. Естественно, мы берем NVIDIA GeForce RTX, так как AMD Radeon обладают более низкой производительность в трассировке лучей, а она важна для получения красивой картинки с физически корректными отражениями и тенями.

Сейчас популярным решением является GeForce RTX 4060, но в магазинах также присутствует GeForce RTX 3060 12 GB. Она дешевле, медленнее всего на 10%, что частично компенсируется разгоном памяти, а повышенный TDP можно умерить путем андервольта. Но даже без этих манипуляцией разница между ними невелика. И к тому же GeForce RTX 3060 12 GB имеет больший задел на будущее из-за наличия 12 ГБ VRAM.

Генератор кадров в GeForce RTX 4060 не особо нужен, так как на маломощных GPU базовый FPS невысок, что приводит к "желейному" управлению. В новых играх это будет выражаться еще сильнее, поэтому на обеих видеокарт придется просто снижать настройки.

Блок питания: be quiet! System Power 10 450W (6 806 р.)

Общеизвестно, что блок питания — это наиважнейшая часть ПК. Соответственно, он должен быть качественным и достаточно мощным. Конечно, было бы здорово увидеть в нашей сборке хотя бы ADATA XPG Core Reactor II, не говоря уже о Super Flower Leadex VII.

Но в связи с небольшим бюджетом придется взять be quiet! System Power 10 на 450 Вт, как один из самых недорогих, но высоконадежных и при этом не шумных БП. Более дешевые блоки имеют сомнительную компонентную базу и могут привести к выходу из строя других комплектующих ПК. С be quiet! System Power 10 450 Вт можно в андервольте использовать даже 220-ваттные видеокарты, например, GeForce RTX 4070, через переходник 2x8pin-12VHPWR/12V-2x6. При условии, что процессор имеет не высокий TDP.

Корпус: Eurocase A39 ARGB (4 157 р.)

Огромное разнообразие корпусов в магазинах, к сожалению, не особо касается нижнего сегмента. Базовые модели с нижним расположением блока питания, необходимого для лучшего обдува железа, стоят недешево. Так что здесь придется раскошелиться, но не сильно, чтобы получить не душный ящик с достаточным объемом для удобной сборки, выглядящий при этом современно.

Указанным критериям соответствует, к примеру, Eurocase A39 ARGB с регулируемой подсветкой на передней панели и тыловом вентиляторе. Конечно, данный кейс не блещет характеристиками, но предлагает приемлемый обдув за счет 3-х фронтальных вертушек и 2-х в верхней части. Дополняет картину закаленное стекло.

Вентиляторы: Arctic P12 PWM (623 р.)

Так как корпус поставляется без вентиляторов, то необходимо выбрать подходящие. Разумеется, можно было сразу взять корпус с комплектными вентиляторами, но они даже в среднем сегменте обладают посредственным качеством.

Одними из самых доступных и приличных вертушек являются Arctic P12 PWM. Они достаточно тихие и создают неплохой воздушный поток. Нам их потребуется пять, но на материнской плате есть только два разъема 4pin. Поэтому для подключения обеих групп вентиляторов можно воспользоваться разветвителем с 3x4pin на 1x4pin (303 р.)

В итоге общая стоимость получившейся сборки игрового ПК составила 85883 р. Причем комплектующие поставляются из РФ, а не из Китая, что сокращает время ожидания.

Эта сборка без проблем запустит абсолютно все существующие игры и те, что выйдут в 2025 году. С высокой долей вероятности также можно будет поиграть во все ААА-проекты 2026-го и в большинство 2027-го годов, без апгрейда, но со снижением настроек графики. В дальнейшем придется обновиться на более новую платформу.