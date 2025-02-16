Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года

Сборка игрового системного блока на базе процессора Intel и видеокарты NVIDIA GeForce RTX, способного запустить все ААА-игры 2025 года с высоким FPS
[ ] для раздела Блоги
3
3

Стоимость компьютерных комплектующих продолжает расти в рублевом исчислении. В итоге даже бюджетные сборки ПК получаются довольно недешевыми. Впрочем, в любое время на компьютерном рынке существует некий минимальный и оптимальный уровень, ниже которого цена падает не сильно, но заметно уменьшается производительность, а выше располагаются заметно более дорогие комплектующие с небольшой прибавкой в скоростных характеристиках.

Вместе с тем, необходимо также прибавить 10-20% процентов к цене за то, что сборка строится на базе процессоров Intel и видеокарт NVIDIA, то есть на высококачественных комплектующих, а не на AMD. Это дает абсолютную стабильность системы и ее высокую ликвидность на вторичном рынке.

реклама



На начало 2025 года в магазинах еще не появился процессор Core Ultra 5 225F и материнские платы на базе логики H810, а модели на H860 стоят в 1,5 раза дороже аналогов на B760 вследствие новизны. Кроме того, все еще наблюдается существенная разница в прайсе между DDR4 и DDR5 одинаковой емкости.

Это означает, что сборка игрового ПК на данный момент должна основываться на сокете LGA 1700, если стоит цель получить хорошее соотношение "цена / производительность / качество". Core i3 мы, естественно, не рассматриваем, так как они приведут к микрофризам, а 8-ядерные CPU и Core i5 с индексом K не дадут заметного преимущества, но увеличат стоимость системного блока.

реклама



Поэтому остаются всего три варианта: Core i5-12400F, Core i5-13400F и Core i5-14400F. Смысла в последних двух нет никакого, поскольку они основаны на той же архитектуре Alder Lake, как и Core i5-12400F, просто имеют немного более высокие частоты, практически никак не отражающиеся на FPS в играх.

Процессор: Core i5-12400F (12 250 р.)

Так что первым компонентом нашего ПК становится Core i5-12400F в OEM варианте и без встроенного видеоядра, ведь мы будем устанавливать более массивный кулер и использовать дискретный графический ускоритель.

реклама



Core i5-12400F имеет лучшее соотношение цены и производительности среди процессоров Intel на сегодняшний день. Он способен прокачать видеокарты, вплоть до GeForce RTX 4070 / 5060 Ti, оставаясь при это холодным, тем самым не накладывая дополнительной нагрузки на прочие комплектующие.

Материнская плата: MSI PRO H610M-E DDR4 (7 325 р.)

Последнее преимущество выбранного нами процессора дает возможность взять для ПК недорогую материнскую плату начального уровня в лице MSI PRO H610M-E DDR4. Ее VRM будет вполне достаточно для Core i5-12400F, а по остальным характеристикам она соответствует современному уровню.

реклама



К примеру, у нее присутствует поддержка PCI-E 4.0, то есть плата не станет ограничивающим фактором для современных видеокарт. И хотя в MSI PRO H610M-E DDR4 есть всего два слота ОЗУ, устанавливаемого в нее количества оперативной памяти будет вполне достаточно на ближайшие несколько лет. А далее уже придется производить апгрейд комплекта "ЦП + материнская плата + RAM" целиком, вследствие устаревания каждого его составляющего.

Оперативная память: ADATA XPG GAMMIX D20 (6 853 р.)

Сокет LGA 1700 предоставляет возможность выбрать тип памяти для нашего ПК. Новая DDR5 пока еще не полностью вытеснила DDR4 и все еще остается дороговатой. 1,5-кратная разница в цене с DDR4 не компенсируется микроскопическим приростом FPS.

Поэтому DDR4 — это более разумный выбор с точки зрения создания сбалансированной сборки. К тому же данная ОЗУ по объему не уступает DDR5. 32 ГБ будет достаточно для всех игр, а что касается количества мегагерц, то, в общем случае, производительность ПК все равно упрется в видеокарту, а не в скорость RAM.

Кулер: ID-Cooling SE-214-XT BASIC (1 735 р.)

Очевидно, что ставшие модными системы жидкостного охлаждения будут излишними для Core i5-12400F. Обычные воздушные кулеры вполне справятся с холодным 6-ядерником, но не все из них будут давать комфортные температуры.

Желаемым минимум начинается с 3-х трубочных моделей, но они, зачастую, имеют небольшие габариты радиатора, 92 мм вентилятор и разъем 3-pin, то есть могут быть менее эффективными, а также шумными, если материнская плата не поддерживает регулировку оборотов через изменение напряжения (DC mode). Хорошим классическим выбором является 4-х трубочный кулер со 120 мм вентилятором, например, ID-Cooling SE-214-XT BASIC, стоящий дешевле конкурентов и не уступающий им по характеристикам.

SSD: Kingston NV3 1 TB (7 820 р.)

Что касается твердотельного накопителя, то он должен быть не слишком малоемким. Выбирать 500 ГБ версии не стоит, так как игры уже начинают весить сотни ГБ и на диск их поместится немного. Кроме того, не останется места для приложений и файлов. Поэтому берем SSD хотя бы на 1 ТБ, ибо качественные модели на 2 ТБ пока еще слишком дорогие для бюджетных сборок.

Упарываться в Samsung'и имеет смысл тогда, когда стоит цель максимально ускорить дисковую подсистему и не делать ее узким местом при построении ультратоповых ПК. В нашем случае достаточно взять популярный массовый надежный SSD от именитых производителей, например WD Green SN350, Crucial P3, MSI Spatium M371, Kingston NV3 и т. п.

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB (36 462 р.)

И вот мы подошли к самому важному компоненту игрового ПК, а именно к видеокарте. Естественно, мы берем NVIDIA GeForce RTX, так как AMD Radeon обладают более низкой производительность в трассировке лучей, а она важна для получения красивой картинки с физически корректными отражениями и тенями.

Сейчас популярным решением является GeForce RTX 4060, но в магазинах также присутствует GeForce RTX 3060 12 GB. Она дешевле, медленнее всего на 10%, что частично компенсируется разгоном памяти, а повышенный TDP можно умерить путем андервольта. Но даже без этих манипуляцией разница между ними невелика. И к тому же GeForce RTX 3060 12 GB имеет больший задел на будущее из-за наличия 12 ГБ VRAM.

Генератор кадров в GeForce RTX 4060 не особо нужен, так как на маломощных GPU базовый FPS невысок, что приводит к "желейному" управлению. В новых играх это будет выражаться еще сильнее, поэтому на обеих видеокарт придется просто снижать настройки.

Блок питания: be quiet! System Power 10 450W (6 806 р.)

Общеизвестно, что блок питания — это наиважнейшая часть ПК. Соответственно, он должен быть качественным и достаточно мощным. Конечно, было бы здорово увидеть в нашей сборке хотя бы ADATA XPG Core Reactor II, не говоря уже о Super Flower Leadex VII.

Но в связи с небольшим бюджетом придется взять be quiet! System Power 10 на 450 Вт, как один из самых недорогих, но высоконадежных и при этом не шумных БП. Более дешевые блоки имеют сомнительную компонентную базу и могут привести к выходу из строя других комплектующих ПК. С be quiet! System Power 10 450 Вт можно в андервольте использовать даже 220-ваттные видеокарты, например, GeForce RTX 4070, через переходник 2x8pin-12VHPWR/12V-2x6. При условии, что процессор имеет не высокий TDP.

Корпус: Eurocase A39 ARGB (4 157 р.)

Огромное разнообразие корпусов в магазинах, к сожалению, не особо касается нижнего сегмента. Базовые модели с нижним расположением блока питания, необходимого для лучшего обдува железа, стоят недешево. Так что здесь придется раскошелиться, но не сильно, чтобы получить не душный ящик с достаточным объемом для удобной сборки, выглядящий при этом современно.

Указанным критериям соответствует, к примеру, Eurocase A39 ARGB с регулируемой подсветкой на передней панели и тыловом вентиляторе. Конечно, данный кейс не блещет характеристиками, но предлагает приемлемый обдув за счет 3-х фронтальных вертушек и 2-х в верхней части. Дополняет картину закаленное стекло.

Вентиляторы: Arctic P12 PWM (623 р.)

Так как корпус поставляется без вентиляторов, то необходимо выбрать подходящие. Разумеется, можно было сразу взять корпус с комплектными вентиляторами, но они даже в среднем сегменте обладают посредственным качеством.

Одними из самых доступных и приличных вертушек являются Arctic P12 PWM. Они достаточно тихие и создают неплохой воздушный поток. Нам их потребуется пять, но на материнской плате есть только два разъема 4pin. Поэтому для подключения обеих групп вентиляторов можно воспользоваться разветвителем с 3x4pin на 1x4pin (303 р.)

В итоге общая стоимость получившейся сборки игрового ПК составила 85883 р. Причем комплектующие поставляются из РФ, а не из Китая, что сокращает время ожидания.

Эта сборка без проблем запустит абсолютно все существующие игры и те, что выйдут в 2025 году. С высокой долей вероятности также можно будет поиграть во все ААА-проекты 2026-го и в большинство 2027-го годов, без апгрейда, но со снижением настроек графики. В дальнейшем придется обновиться на более новую платформу.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia rtx 3060 12400f arctic p12 nv3 1stplayer eurocase a39 h610m se-214-xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
11
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
1
Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
18
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
24
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
2
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
2
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
3
Apple изучает возможность запуска сборки iPhone в Индонезии
+
Компания Sugar Cubes представила новый игровой портативный компьютер N97 Elite
1
Вскоре после выхода Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами
+
Фото упаковки Radeon RX 9070 XT от PowerColor раскрыло требования к мощности блока питания
8
LiXiang представила свою новую электрическую силовую установку
+
Oppo готовится представить самый тонкий в мире складной телефон Find N5
1
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
10
В индийском МИД опровергли слухи о приобретении F-35 для ВВС страны
+
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
10
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
7
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
13
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
32
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
2
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
32
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
3

Сейчас обсуждают

Георгий Махалов
21:29
Хотя если честно про странноватых людей в комментах я соглашусь, даже когда я под моей альтернативной сборкой написал дичь о том что модель корпуса не указана у меня все равно рейтинг коммента положит...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Сергей Анатолич
21:28
Ахх. Он заявил? Кто вообще такой этот зеленский? Пусть договаривается с ес хоть о колонизации Юпитера. Не хрена ему на переговорах делать. Он никто.
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в присутствии представителей США и ЕС
member345
21:26
не слишком ли много на себя автор берет, ставя фотку маска к своим компам? в качестве рекламного фактора он к твоим компам отношения не имеет никакого
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
Тритон
21:26
Райзены кинули с самого начала, урезав их полноценную поддержку.
Microsoft завершает поддержку Intel 10-го поколения в Windows 11 24H2
Sammi898989
21:24
3 года просидел на краснухе) в марте иду за 5070... И дело не дровах, все было стабильно 24 на 7.. дрова не падали, просто поддержка старых игр ужасная, многие игры даже не включались... особенно до 2...
Спекулянты начали продавать видеокарты Radeon RX 9070 XT по цене в два раза дороже ожидаемой РРЦ
Тритон
21:22
В этом куске говна нет ничего хорошего от оригинального АРКа, который шёл почти 10 лет к своему релизу, "радуя" глюками своих поклонников, и только они почти закончились - появился Ascended, который в...
Для ARK: Survival Ascended﻿ вышло ​DLC под названием Astraeos
Георгий Махалов
21:21
Можно на вторичка найти неплохую PCI Wi-Fi карту в пределах тысячи, а про АМД, ну эт конечно ваше дело, но рейтинг статьи уже пробил дно
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
XwrieR
21:20
Денег у него достаточно что бы уйти на покой но судя по всему хотел он уйти на покой как успешный реформатор а уйдёт как успешный нюхач.
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в присутствии представителей США и ЕС
ark-bak
21:17
Ништяк приход видать.
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в присутствии представителей США и ЕС
Evgeny Chezarin
21:17
В этом шлаке даже с графикой potato mode едва будет 60 fps.
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем