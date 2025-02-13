Согласно новому закону Евросоюза, комплектация коробочных вариантов процессоров должна быть упрощена

Несмотря на широкие возможности США в сфере экономики и значительное воздействие на Европу, законодательство Старого Света бывает непоколебимо в некоторых аспектах. Ранее ЕС заставил Apple перейти на USB-C, а теперь он планирует навести порядок в сфере упаковки процессоров для ПК.

Как известно, OEM-варианты CPU поставляют в лотках по 1000 единиц, что в некоторой степени оптимизирует процесс их хранения и перемещения. В отличие от них, BOX-версии транспортируются в коробках, которые по объему в 20 раз превосходят сами ЦП, и включают простую систему воздушного охлаждения, способную обеспечить отвод тепла от чипа при работе на стандартных настройках.

Ожидается, что данной многолетней традиции настанет конец, поскольку с 11 февраля 2025 года в Европе вступил в силу регламент о регулирование упаковки и упаковочных отходов (PPWR). Согласно ему, производители в течение 18 месяцев должны будут обеспечить соблюдение новых требований к упаковке процессоров для десктопных ПК, продающих в рознице.

Естественно, ни о каких вычурных додекаэдрах, как у Core i9-9900K, больше не может идти речи. Впрочем, все последние CPU уже поставляются в картонных коробках, включая Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X. Вместе с тем, нововведения могут коснуться боксовых кулеров, обычно прилагаемых к 65-ваттным процессорам.

Согласно PPWR, производителям придется убрать кулеры из комплектации. Последние могут поставляться отдельно по номинальной цене для тех, кто желает получить простое решение для охлаждения своих не горячих, и не подвергающихся разгону, ЦП.

Как правило, регламенты ЕС распространяются за пределы континента, как в случает с USB-C для iPhone. Поэтому в скором времени боксовые процессоры для ПК по всему миру могут лишиться кулеров. Впрочем, энтузиастов данная практика не касается, так как они предпочитают оставлять комплектные "карлсоны" в упаковке и использовать гораздо более производительные системы охлаждения.