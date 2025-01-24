Президент США избрал более консервативную тактику в отношении криптовалют

На днях участники криптовалютного рынка могли наблюдать значительную волатильность BTC, связанную с решением о создании в США национального Биткоин резерва. За короткий срок цифровое золото успело несколько раз съездить вверх и вниз, пока биржевые настроения, наконец, не пришли в нейтральное состояние.

К сожалению для криптосообщества, Дональд Трамп не стал напрямую развивать данную идею, подойдя к ней более вдумчиво и рационально. Так, указом американского лидера будет создана рабочая группа по цифровым активам, в которую войдут министр финансов, генпрокурор, глава SEC и др.

Целью работы группы станет оценка регуляторных механизмов, связанных с криптовалютами, и предоставление президенту в 180-дневный срок отчета о том, какие изменения следует произвести в них.

Документ будет разбит на две части, в первой из которых затрагивается тема о фундаментальных принципах законодательства в криптовалютной сфере, связанных, в частности, с защитой прав потребителей и управлением рисками.

Вторая часть посвящена потенциальному созданию стратегического криптовалютного резерва. Помимо BTC он также может включать в себя и стейблкоины для обеспечения большей стабильности, так как они привязаны к существующим валютам.

Таким образом, Трамп не стал отдавать прямой указ о формировании Биткоин резерва, сосредоточившись на оценке законодательства в сфере криптовалют и выработке рекомендаций. В документе также говорится о том, что резерв может пополняться в том числе за счет цифровых активов, конфискованных правоохранительными органами.