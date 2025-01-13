ИИ будет улучшать графику в играх, вмешиваясь в работу классического рендеринга

В 2018 году вместе с GeForce RTX 2000-й серии NVIDIA презентовала технологию RTX, ставшую стандартом после того, как в 2020-м Microsoft интегрировала её в DirectX 12.2 (Ultimate).

И в начале этого года стало известно, что Microsoft вновь готовятся внести существенные обновления в DIrectX API путем добавления в него нейронного рендеринга.

Нейронный рендеринг призван повысить визуальное качество игр без создания дополнительной нагрузки на графический конвейер. В настоящий момент ИИ уже используется для масштабирования изображения, но в ближайшем будущем он также будет применяться в том числе для построения текстур и создания освещения.

Главной особенностью новой версии DirectX станет реализация так называемых кооперативных векторов. Это должно значительно повысить эффективность работы ИИ за счет оптимизации векторно-матричных операций, которые критически важны для обучения, точной настройки и вывода.

Благодаря данному функционалу ИИ сможет заниматься улучшением графики, вклиниваясь в процесс обработки шейдеров на разных этапах. К примеру, приукрасив по своему пиксельный шейдер. И все это без монополизации GPU.

Microsoft подтвердила, что кооперативные векторы будут задействовать тензорные ядра в GeForce RTX 5000 для задач нейронного рендеринга, улучшения визуализации игровых ассетов, оптимизации геометрии с целью повысить качество трассировки пути, а также для создания фотореалистичных игровых персонажей.

Команда Microsoft, занимающаяся разработкой HLSL, тесно сотрудничает с AMD, NVIDIA, Intel и Qualcomm, чтобы новая технология была доступна на широком спектре аппаратных архитектур.

Дата выхода обновления пока не очерчена, но уже ясно, что дальнейшее развитие компьютерной графики будет еще более тесно связано с ИИ.