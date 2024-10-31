А также из-за нарушения экспортного законодательства США

Компания Supermicro на слуху у многих компьютерных энтузиастов и технических специалистов, так как она является одним из ведущих поставщиков серверных решений. К примеру, недавно Supermicro поучаствовала в строительстве суперкомпьютеров Илона Маска, где применили 150 000 GPU H100.

Казалось бы, Supermicro — серьезная фирма и типичный представитель консервативного бизнеса, у которого есть понятная экономическая модель и стратегия развития, что высоко ценят долгосрочные инвесторы. Однако, недавно выяснилась одна деталь, бросившая тень на Supermicro с довольно крупными последствиями.

Компания Ernst & Young, предоставляющая Supermicro бухгалтерские и аудиторские услуги, заявила о расторжении партнерства. В причинах указывается наличие многочисленных нарушений в сфере финансовой отчетности, допущенных Supermicro, которые были выявлены после проведения аудита за очередной финансовый год.

Ernst & Young сильно усомнились в соблюдении Supermicro "принципов честности и этических ценностей". В связи с чем нет возможности в продолжении дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, ранее за поставщика серверного оборудования взялась американская Hindenburg Research LLC, специализирующаяся на коротких продажах. Она обвинила Supermicro в нарушении экспортного законодательства США и санкционного режима, так как та продолжает продавать продукцию в России и Китае.

Заявления Hindenburg Research LLC стали толчком к старту официального расследования Минюста США в сентябре этого года. На фоне него новые подробности о теневой деятельности Supermicro, высказанные со стороны Ernst & Young, вызвали мощнейшее одномоментное нисходящее движение стоимости акций компании. В итоге бумаги Supermicro за день рухнули сразу на 35%, с почти $50 до чуть ниже $33.

Возможно, все это было спровоцировано Hindenburg Research, которая искала подходящую жертву в поле зрения, чтобы устроить грандиозный шорт и очень хорошо на этом заработать.

Это не отменяет вероятности действительного наличия нарушений со стороны Supermicro согласно законодательству США. Просто она действовала слишком открыто в американском правовом поле, что позволило заинтересованным лицам воспользоваться данной неосмотрительностью.