Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Акции Supermicro за день обвалились на 35% из-за махинаций с финансовой отчетностью
А также из-за нарушения экспортного законодательства США

Компания Supermicro на слуху у многих компьютерных энтузиастов и технических специалистов, так как она является одним из ведущих поставщиков серверных решений. К примеру, недавно Supermicro поучаствовала в строительстве суперкомпьютеров Илона Маска, где применили 150 000 GPU H100.

Казалось бы, Supermicro — серьезная фирма и типичный представитель консервативного бизнеса, у которого есть понятная экономическая модель и стратегия развития, что высоко ценят долгосрочные инвесторы. Однако, недавно выяснилась одна деталь, бросившая тень на Supermicro с довольно крупными последствиями.

Компания Ernst & Young, предоставляющая Supermicro бухгалтерские и аудиторские услуги, заявила о расторжении партнерства. В причинах указывается наличие многочисленных нарушений в сфере финансовой отчетности, допущенных Supermicro, которые были выявлены после проведения аудита за очередной финансовый год.

Ernst & Young сильно усомнились в соблюдении Supermicro "принципов честности и этических ценностей". В связи с чем нет возможности в продолжении дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, ранее за поставщика серверного оборудования взялась американская Hindenburg Research LLC, специализирующаяся на коротких продажах. Она обвинила Supermicro в нарушении экспортного законодательства США и санкционного режима, так как та продолжает продавать продукцию в России и Китае.

Заявления Hindenburg Research LLC стали толчком к старту официального расследования Минюста США в сентябре этого года. На фоне него новые подробности о теневой деятельности Supermicro, высказанные со стороны Ernst & Young, вызвали мощнейшее одномоментное нисходящее движение стоимости акций компании. В итоге бумаги Supermicro за день рухнули сразу на 35%, с почти $50 до чуть ниже $33.

Возможно, все это было спровоцировано Hindenburg Research, которая искала подходящую жертву в поле зрения, чтобы устроить грандиозный шорт и очень хорошо на этом заработать.

Это не отменяет вероятности действительного наличия нарушений со стороны Supermicro согласно законодательству США. Просто она действовала слишком открыто в американском правовом поле, что позволило заинтересованным лицам воспользоваться данной неосмотрительностью.

#законодательство #supermicro
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Роскомнадзор предлагает ограничить сбор персональных данных
Австралия ужесточит рейтинг видеоигр с лутбоксами и гача-механиками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
11
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
10
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
4
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
16
Bloomberg раскрыл цепочку параллельного импорта, которая принесла РФ сотни миллионов долларов
6
Инженеры концерна "Калашников" завершили модернизацию тепловизоров "Маугли-2" и "Маугли-2М"
+
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
1
В России завершилась комплексная модернизация трактора 6-го тягового класса Ростсельмаш 2400
+
ВС РФ получат новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
2
В играх с трассировкой лучей Radeon RX 7900 XTX оказалась в 2 раза медленнее, чем GeForce RTX 4090
35
Xiaomi собирается отказаться от 8 ГБ ОЗУ в своих лучших телефонах, и причина искусственный интеллект
3
Илон Маск заявил, что гуманоидные роботы превратят Tesla в «компанию стоимостью 25 трлн долларов»
3
Яндекс разработала новую технологию для предотвращения совместной езды на одном самокате
2
В России создан новый бронебойный патрон для АК-74М – испытания показали высокую эффективность
+
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
1
Xiaomi Poco F7 Pro получит 6.67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и чип Snapdragon 8 Gen 3
+
Xiaomi представила спортивный седан SU7 Ultra мощностью 1500 л.с.
+
Forbes: Армия РФ "выключает" Левобережную Украину, прицельно уничтожая подстанции
2
Разработка АНБ США помогла анонимному владельцу биткоинов на $3 млн восстановить доступ к кошельку
3

Популярные статьи

Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
28
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
4
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
12
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
18
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
2
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3

Сейчас обсуждают

Kolinswort
18:01
Что ты там пыжишься чушка амудятловская, как говорится не можешь срать - не мучай жопу, ну т е мозг свой отсталый
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Александр Степанов
17:49
Минусуют москвичи, наверное) боятся что у них перестанут новые станции открывать по одной в неделю
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
Evgeny Chezarin
17:48
Где тесты работы local dimming в режимах static и dynamic motion? Без этого обзор не имеет смысла.
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
Иван Амосов
17:47
Годами запускаю на Андроиде FTP-сервер и подключаюсь к нему с ПК. Всё устраивает.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
FelsheR-молодец
17:41
Ты прав 100% про амд. Тут даже предводитель такой. А ты считаешь что самая простая и дешовая видюха от энвидиа автоматически делает тебя крутым и умным? Это из за новой куртки Хуанга и технологий ИИ?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Kolinswort
17:40
Ну да, я его только что в инет поместил, тупишь ты что то школотрон, ну что с вас амд фанбоев взять, на нормальную видюху денег нет, потому что сами тупые, и родаки слишком тупые чтобы для вас на норм...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
guanokot
17:38
пытался копить несколько месцев. откладывал, откладывал. потом не сдержался и на все сбережения хычин купил.
Всего 21 смартфон Xiaomi 15 получит новую мобильную ОС HyperOS 2 в первой половине 2025 года
FelsheR-молодец
17:36
Мне мамка денег даже на 7600 не даст. Это ты богач, как перчи в/картиы меняешь. Жаль фото с инета, красоты не вижу, просто дешман исполнение.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
NN000
17:32
просто не нужно покупать ноутбуки
Как не прогадать при покупке ноутбука, и на какие хитрости часто идут производители и продавцы
Dzhereli
17:31
Но сначала навалят как с киберпуком
CD Projekt планирует заработать миллиард долларов на Ведьмаке 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем