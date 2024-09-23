Они будут относиться к трем разным платформам

Несмотря на неважное финансовое положение и новости о возможной покупке Qualcomm компании Intel, последняя продолжает уверенно идти вперед, выпуская все более совершенные продукты. Так, согласно последнему обновлению дорожной карты в ближайшие пару лет нас ожидает выход сразу четырех линеек десктопных процессоров.

Хотя вообще их должно было быть больше, однако планы "синего" лагеря несколько изменились. Так, планировавшийся выход Meteor Lake-S был отменен, а первенцы серии Core Ultra заняли нишу мобильных CPU.

Что касается готовящихся к релизу процессоров, то первыми , очевидно, выступят Core Ultra 200 на базе архитектуры Arrow Lake-S, которые появятся на полках магазинов в ближайшие месяцы. А уже в следующем году Intel проапгрейдит сокет LGA 1700, выкатив чипы Bartlett Lake-S. По последним данным они будут лишены E-ядер, а кол-во P-ядер во флагманской модели достигнет 12-ти.

Логичное продолжение Arrow Lake-S Refresh, также намеченное на 2025 год, было отменено. Топовый вариант данных процессоров должен был получить конфигурацию из 8 P-ядер и 32 E-ядер. Остальные же бы довольствовались улучшенным NPU и повышенными тактовыми частотами.

Еще одной новинкой станут CPU под наименованием Nova Lake-S, однако, пока неизвестно, к какой платформе они будут относиться, к LGA-1851 или к следующей за ней. В первом случае получится обновление Arrow Lake-S, а во-втором — первенец на более новом сокете.

И уже в 2026 году Intel явит миру "камни" на архитектуре Razer Lake-S, что подтверждают проверенные источники. Каких либо конкретных данных о Nova Lake-S и Razer Lake-S не представлено, но ясно одно — Razer Lake-S будут поддерживать сокет, идущий за LGA 1851.