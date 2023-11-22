Ежегодно миллионы людей бьются над вопросом, какой iPhone им купить, чтобы не прогадать. Разумеется, можно просто взять самый последний, но это не всегда является разумной тратой денежных средств. Не всем требуются самые новомодные функции последних iPhone, и даже трех-четырехлетние девайсы вполне могут справиться с большинством типичных задач.

Однако, существующий сейчас, довольно широкий ассортимент моделей смартфонов от купертиновцев дает возможность каждому более точно подобрать подходящее ему устройство, в числе основных характеристик которого будет его стоимость. Профессиональны рынка iPhone облегчили данную задачу, изучив все доступные предложения вдоль и поперек, и сделав выводы относительно, того, как же все таки смартфоны от Apple стоит рассматривать на текущий момент.

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Итак, полный запрет на покупку был установлен на модели, не получившие обновление iOS 17 этой осенью. Среди них iPhone X, iPhone 8, iPhone SE 1 и более младшие. В скором будущем многие важные и не очень приложения начнут требовать обновить ОС девайса. В противном случае они объявят ультиматум и просто перестанут обновляться.

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Минимально же допустимым вариантом для приобретения становится iPhone SE 2-го поколения. Он подойдет тем, чей бюджет довольно ограничен, но кому нужен именно iPhone. Потратив примерно 15 тысяч рублей, можно найти б/у вариант в хорошем состоянии.

Несмотря на устаревший дизайн данным аппаратом можно нормально пользоваться, поскольку он не особо тормозит и имеет современные опции (например камеру, снимающую видео в 4K с 60 FPS). Что касается более нового iPhone SE 3, то он стоит существенно дороже, но при этом не предлагает практически ничего сверху, кроме повышенной производительности.

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Устаревающие iPhone Xs и iPhone Xr постепенно уходят со сцены, и в следующем году не получат обновления iOS 18, поэтому они не рекомендуются к покупке. У владельцев данных смартфонов есть примерно полгода, чтобы реализовать свои устройств на вторичном рынке, до летнего анонса новой iOS. В противном случае их стоимость впоследствии может сильно упасть.

Следующий за ними iPhone 11 можно спокойно покупать, так как он получит iOS 18, что продлит его актуальность еще на несколько лет. Если iPhone 11 у вас есть, то бежать и продавать его смысла нет, ибо в настоящий момент он демонстрирует вполне сносную производительность. А приобретая его нужно учитывать постепенное моральное устаревание девайса, и, соответственно, фокусироваться на б/у вариантах в хорошем состоянии за примерно 25 тысяч рублей.

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Идущий за 11-м iPhone 12, разумеется, смело можно брать, поскольку он прослужит еще долгое время. Этому способствует SoC Apple A14 Bionic, на 20% более быстрый, чем Apple A13 Bionic в iPhone 11. Первый набирает 1025724 баллов в бенчмарке Antutu, а второй 851156.

Несмотря на то, что стоимость iPhone 12 существенно превышает таковую у iPhone 11 и приближается к 50 тысячам рублей, эксперты советуют все же докинуть средств до более новой модели, приносящей намного более приятный пользовательский опыт, хотя бы из-за наличия OLED экрана. Впрочем, если денег совсем мало, то можно остановиться и на iPhone 11.

Но, пожалуй, лучшим выбором с точки зрения "цена / функционал" становится iPhone 13. Он в целом мало чем отличается от последних моделей, имеет яркий и сочный дисплей, высокую скорость работы и будет долго поддерживаться. Также в наличии демократичная цена в примерно 60 т. р., но можно поискать варианты и за 53-55 т. р. Продвинутая версия в лице iPhone 13 Pro еще лучше и, фактически, повторяет опции из последнего iPhone 15.

Прошлогодний флагман iPhone 14 слишком похож на iPhone 13 по части железа, вследствие чего Apple может прекратить их поддержку одновременно, поэтому из 14-й линейки стоит рассматривать только iPhone 14 Plus, Pro и Pro Max. Первый зайдет тем, кому нужна повышенная автономность и большой экран, а вторые два можно приобрести дешевле последнего iPhone 15, получая почти все его возможности, в том числе и новомодный дизайн.

Но, если все же хочется быть на острие прогресса, то есть смысл выбрать iPhone 15 Pro и Pro Max, вместо обычного 15-го. "Прошки" превосходят последний по аппаратным характеристикам, неся на борту SoC Apple A17 Bionic и камеру с прокачанным зумом. Ну, и конечно, имеют фичу в виде наличия титановой рамки корпуса.

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Таким образом, получается, что на конец 2023 года актуальны следующие модели iPhone: SE 2, SE 3, XS, Xr, 11, 12, 13, 14, 15 и их старшие версии. В краткосрочной перспективе цены на смартфоны могут вырасти, поэтому, возможно, стоит поторопиться с выбором, чтобы в дальнейшем не пришлось существенно переплачивать.