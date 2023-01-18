Это самый высокопоставленный чиновник, погибший с момента начала украинского конфликта.

Место крушения. Фото: www.spiegel.de

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Немецкий журнал Der Spiegel сообщил о гибели делегации МВД Украины во главе с министром внутренних дел Денисом Монастырским при крушении вертолёта в небольшом городке Бровары, расположенным примерно в двенадцати километрах от столицы и являющимся её "спутником".

Авария случилась в жилом районе в непосредственной близости от здания детского сада. По данным работающих на месте служб жертвами стали не менее 15 человек, включая детей, и ещё 29 получили различные ранения. Девять из погибших были пассажирами воздушного транспорта. Причина крушения на текущий момент неизвестна. Никаких обвинений украинская сторона на данный момент не выдвигала.

Район крушения. Фото: www.spiegel.de

Монастырский заступил на должность министра внутренних дел в 2021 году и стал первым самым высокопоставленным чиновником, погибшим с момента начала украинского конфликта. По информации министерства служебный вертолёт с делегацией МВД на борту направлялся к линии фронта.

Вертолёт Airbus H225. Фото: www.airbus.com

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Вертолёт Airbus H225 разработанный компанией Airbus Helicopters принадлежал ГСЧС Украины. Ранее в 2016 году Европейским агентством по авиационной безопасности был введён временный запрет на полёты этой модели по соображениям безопасности. Предшествующая ей модель AS332 несколько раз фигурировала в сводках лётных происшествий.