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Немецкий журнал Der Spiegel сообщил о гибели делегации МВД Украины во главе с министром внутренних дел Денисом Монастырским при крушении вертолёта в небольшом городке Бровары, расположенным примерно в двенадцати километрах от столицы и являющимся её "спутником".
Авария случилась в жилом районе в непосредственной близости от здания детского сада. По данным работающих на месте служб жертвами стали не менее 15 человек, включая детей, и ещё 29 получили различные ранения. Девять из погибших были пассажирами воздушного транспорта. Причина крушения на текущий момент неизвестна. Никаких обвинений украинская сторона на данный момент не выдвигала.
Монастырский заступил на должность министра внутренних дел в 2021 году и стал первым самым высокопоставленным чиновником, погибшим с момента начала украинского конфликта. По информации министерства служебный вертолёт с делегацией МВД на борту направлялся к линии фронта.
Вертолёт Airbus H225 разработанный компанией Airbus Helicopters принадлежал ГСЧС Украины. Ранее в 2016 году Европейским агентством по авиационной безопасности был введён временный запрет на полёты этой модели по соображениям безопасности. Предшествующая ей модель AS332 несколько раз фигурировала в сводках лётных происшествий.