Впрочем, так же как остальные.

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Танк Challenger 2. Фото: https://ukdefencejournal.or

Страны Евросоюза, Британия и США продолжают тщательно следить за неугасающим украинским конфликтом, не забывая периодически подливать в него масло, поставляя Киеву различные типы вооружения. Очевидно, что каждая из них имеет собственные интересы, кто-то зарабатывает на этом миллионы долларов и евро, а кто-то пытается выбить хотя бы политические очки. При этом внутриевропейская повестка полна разногласий, поскольку каждый игрок предпочитает избегать делать опасные шаги в отношении России первым и в одиночку, то и дело оглядываясь на своих союзников. Не каждый способен вынести такого накала. К примеру прессинга не выдержала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, которая сегодня попросила канцлера Шольца освободить её от занимаемой должности. Фрау Ламбрехт отметила чрезмерную сосредоточенность СМИ на её персоне все последние месяцы и сильное давление, оказываемое членами НАТО на Германию, с целью склонить её к поставкам тяжёлого вооружения на Украину. К слову, покинуть пост ей нужно было ещё раньше, когда все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера, что стало публичной демонстрацией плачевного состояния германской армии, на которое уже очень давно сетуют сами немецкие военные.

Кристин Ламбрехт. Фото: www.spiegel.de



Поскольку запасы тяжёлого вооружения советского производства, в частности танков, поставляемых Киеву у стран-членов НАТО оказались практически исчерпаны, то наиболее активно в последнее время на евротрибунах обсуждался вопрос отправки танков "натовского образца". Но готовность снизить обороноспособность своих стран и расширить своё участие в конфликте у европейских лидеров появилось не сразу. После долгих прений и "переводов стрелок" друг на друга первым на такие поставки решился президент Польши, пообещавший отправить Украине танки "Leopard" немецкого производства. Впрочем, пока что так и не получив разрешение на их реэкспорт у Берлина. Поскольку прецедент, хоть и голословный, был создан, то вслед за поляками свои танки Challenger 2 в количестве двенадцати штук решила отправить Британия.

Как и ожидали европейцы, российские власти к таким шагам отнеслись негативно. В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что поставки более новых и совершенных вооружений на Украину только затягивают ситуацию, принося Украине всё больше бед. Кроме того, подобные поставки изменить ничего не смогут. Он выразил уверенность в том, что эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. А специальная военная операция будет продолжаться и её цели будут достигнуты.

Дмитрий Песков. Фото: ru.wikipedia.org



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О том, что передача нескольких танков Challenger 2 не будет иметь большого значения на поле боя пишут и сами британские СМИ. Тем не менее это первый случай, когда западное государство согласилось отправить свою тяжелую бронетехнику на Украину. Основной целью этой поставки по сообщению пресс-службы британского правительства стало стремление продемонстрировать мощь Великобритании как влиятельного члена НАТО и G7. Об интересах самого украинского населения в таких случаях вспоминать не принято.