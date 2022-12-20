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Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
Знаменитое немецкое качество это не про немецкие танки.
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Пожалуй каждый обыватель помнит или слышал о когда-то знаменитом высоком качестве японской электроники и немецких машин, способных работать без поломок годами или даже десятилетиями. Но времена меняются — массовое потребление вкупе с запланированным устареванием и жадностью корпораций сделали своё дело. Мир стал одноразовым, начиная с пластиковых стаканчиков и заканчивая дорогостоящей продукцией. От былых японцев остались только конденсаторы и истории про самураев, а немецкие автомобили уже совсем не те, что раньше. Казалось бы, эти процессы не должны были затронуть такую серьёзную область, как вооружения, но последний скандал в бундесвере опровергает и эти мысли.

На недавно прошедших учениях германской армии вышли из строя все новейшие немецкие боевые машины пехоты "Puma", а это порядка 18 штук. По результатам проверки, с января следующего года ими планировалось оснастить танковую бригаду бундесвера, являющуюся подразделением быстрого реагирования НАТО. Теперь от них принято отказаться в пользу старых БМП "Marder", разработанных в 60-ых годах прошлого века. Министром обороны Кристиной Ламбрехт принято решение о приостановке закупки БМП "Puma" до момента устранения всех выявленных недостатков, на что их производителю немецкому концерну Rheinmetall AG потребуется время, в том числе на новые испытания. 

По заявлению генерала Рупрехт фон Батлер новинки оборонпрома оказались сущей лотереей. Среди отмеченных неисправностей были проблемы с электроникой, дефекты башни и прочие. Одна из машин и вовсе загорелась, а экипажу пришлось эвакуироваться. По его мнению, бронемашины такого качества просто не могут быть включены в состав военных подразделений.

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Кроме того, произошедшее поставило под срыв намерения Берлина поставить Украине технику прошлого поколения — «Мардеры».

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#германия #нато #puma #вооружения #бмп #marder #боевая машина пехоты #бундесвер
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glaceauhareng
19:47
Das ist fantastisch!
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
Андрей Громов
19:46
А головы у лаптеголовых хватит)))
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Andrey Stepanov
19:44
Просадки на 4080 и 4090 вы хотели сказать "3070 без лучей в 4к 70 фпс, поворачиваешься на воду - 30 фпс) С лучами в 4к 25 фпс, в 1440р не особо лучше. длсс похоже вобще не работает В стиме жалобы на п...
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