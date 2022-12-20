Знаменитое немецкое качество это не про немецкие танки.

реклама

Пожалуй каждый обыватель помнит или слышал о когда-то знаменитом высоком качестве японской электроники и немецких машин, способных работать без поломок годами или даже десятилетиями. Но времена меняются — массовое потребление вкупе с запланированным устареванием и жадностью корпораций сделали своё дело. Мир стал одноразовым, начиная с пластиковых стаканчиков и заканчивая дорогостоящей продукцией. От былых японцев остались только конденсаторы и истории про самураев, а немецкие автомобили уже совсем не те, что раньше. Казалось бы, эти процессы не должны были затронуть такую серьёзную область, как вооружения, но последний скандал в бундесвере опровергает и эти мысли.

На недавно прошедших учениях германской армии вышли из строя все новейшие немецкие боевые машины пехоты "Puma", а это порядка 18 штук. По результатам проверки, с января следующего года ими планировалось оснастить танковую бригаду бундесвера, являющуюся подразделением быстрого реагирования НАТО. Теперь от них принято отказаться в пользу старых БМП "Marder", разработанных в 60-ых годах прошлого века. Министром обороны Кристиной Ламбрехт принято решение о приостановке закупки БМП "Puma" до момента устранения всех выявленных недостатков, на что их производителю немецкому концерну Rheinmetall AG потребуется время, в том числе на новые испытания.

По заявлению генерала Рупрехт фон Батлер новинки оборонпрома оказались сущей лотереей. Среди отмеченных неисправностей были проблемы с электроникой, дефекты башни и прочие. Одна из машин и вовсе загорелась, а экипажу пришлось эвакуироваться. По его мнению, бронемашины такого качества просто не могут быть включены в состав военных подразделений.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Кроме того, произошедшее поставило под срыв намерения Берлина поставить Украине технику прошлого поколения — «Мардеры».