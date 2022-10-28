Она может стать самой дешёвой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 на рынке.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Опытные пользователи знают, что серия видеокарт EAGLE от компании Gigabyte относится к наиболее бюджетным по исполнению моделям. Вероятно по этой причине среди видеокарт GeForce RTX 4090 нет ни одной модели EAGLE.

Теперь Gigabyte представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 EAGLE, которая получит трёх вентиляторную систему охлаждения, занимающую 3,5 слота. Вероятно будет использоваться тот же радиатор, что и в Gigabyte RTX 4090. Сама видеокарта по сравнению с предшественницей серии RTX 3080 EAGLE оказалась намного крупнее, но получила те же самые 110-мм вентиляторы.

Подпись к изображению

Слева GeForce RTX 4080, справа 3080 EAGLE





Одним из наиболее вызывающих опасение за долговечность графического ускорителя моментов является наличие того самого проблемного 12+4-контактного разъема дополнительного питания 12VHPWR. Стоит напомнить, что героем первого сообщения о выгорании RTX 4090 стала именно видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Предполагается, что основной причиной стали некачественные переходники с 4х8-pin to 16-pin 12VHPWR. Остаётся надеяться, что производитель заменит их на другие.

Видеовыходы RTX 4080 EAGLE имеют конфигурацию 3xDP 1.4a + 1x HDMI 2.1.

Gigabyte RTX 4080 EAGLE будет доступна в варианте с заводским разгоном, хотя точная частотная карта пока неизвестна. Эта модель оснащена графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Очевидно, что варианта RTX 4080 с 12 ГБ "на борту" не будет из-за отмены NVIDIA этой модели.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

NVIDIA собирается выпустить GeForce RTX 4080 EAGLE уже 16 ноября. Стоимость новинки составит 1199 долларов. Модель без заводского разгона вполне может оказаться в розничных сетях по рекомендованной цене. Впрочем, надежды на это мало, ведь как известно, NVIDIA сокращает выпуск топовых и возможно предтоповых моделей RTX 40 для увеличения выпуска графических процессоров Hopper H100, предназначенных для систем ИИ, которые продаются компанией по цене на порядок выше.