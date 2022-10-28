реклама
Опытные пользователи знают, что серия видеокарт EAGLE от компании Gigabyte относится к наиболее бюджетным по исполнению моделям. Вероятно по этой причине среди видеокарт GeForce RTX 4090 нет ни одной модели EAGLE.
Теперь Gigabyte представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 EAGLE, которая получит трёх вентиляторную систему охлаждения, занимающую 3,5 слота. Вероятно будет использоваться тот же радиатор, что и в Gigabyte RTX 4090. Сама видеокарта по сравнению с предшественницей серии RTX 3080 EAGLE оказалась намного крупнее, но получила те же самые 110-мм вентиляторы.
Одним из наиболее вызывающих опасение за долговечность графического ускорителя моментов является наличие того самого проблемного 12+4-контактного разъема дополнительного питания 12VHPWR. Стоит напомнить, что героем первого сообщения о выгорании RTX 4090 стала именно видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Предполагается, что основной причиной стали некачественные переходники с 4х8-pin to 16-pin 12VHPWR. Остаётся надеяться, что производитель заменит их на другие.
Видеовыходы RTX 4080 EAGLE имеют конфигурацию 3xDP 1.4a + 1x HDMI 2.1.
Gigabyte RTX 4080 EAGLE будет доступна в варианте с заводским разгоном, хотя точная частотная карта пока неизвестна. Эта модель оснащена графическим процессором AD103 с 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Очевидно, что варианта RTX 4080 с 12 ГБ "на борту" не будет из-за отмены NVIDIA этой модели.
NVIDIA собирается выпустить GeForce RTX 4080 EAGLE уже 16 ноября. Стоимость новинки составит 1199 долларов. Модель без заводского разгона вполне может оказаться в розничных сетях по рекомендованной цене. Впрочем, надежды на это мало, ведь как известно, NVIDIA сокращает выпуск топовых и возможно предтоповых моделей RTX 40 для увеличения выпуска графических процессоров Hopper H100, предназначенных для систем ИИ, которые продаются компанией по цене на порядок выше.