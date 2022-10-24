Видеокарта получила серьёзные повреждения разъёма дополнительного питания.

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Как известно, старшие модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 имеют новый 16-контактный разъём подключения дополнительного питания PCIe Gen 5 (12VHPWR), надёжность которого при использовании переходника 3х8-pin (4х8-pin) для блоков питания предыдущих поколений уже вызывал вопросы у экспертов. Отмечалось, что разъёмы переходника питания "4x8-pin to 12VHPWR" довольно хрупки и имеют ограниченный срок службы в примерно 30 циклов подключения-отключения. Кроме того, ввиду высоких пиковых значений потребляемой мощности у новых видеокарт NVIDIA эксперты предрекали вероятность перегрева проводов, вплоть до оплавления.

Крайне непрактичным оказался и сам кабель 12VHPWR, ведь он слишком толстый и плохо гнётся, что вызывает сложности у пользователей при укладке проводов. Они вынуждены делать слишком резкий изгиб кабеля, иначе он упирается в стенку корпуса, что свою очередь также приводит к перегреву проводов в месте изгиба. При более плавном изгибе существует риск перелома самого разъёма 16-pin. То же самое относится и к переходнику.

Если проблему изгиба производители обещают исправить в ближайшее время, выпустив кабели с Г-образными разъёмами, то уйти от проблемы при использовании переходника пока что не получится.

Пользователь Reddit сообщил о первом случае оплавления 16-контактного разъема на его видеокарте Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. В своей сборке он использовал штатный переходник 4х8-pin, поставляемый в комплекте с видеокартой, который соответствует официальным спецификациям NVIDIA.

По заверениям геймера, он спокойно играл в Red Dead Redemption 2 на своём компьютере, когда провода дополнительного питания внезапно загорелись. Пострадал как сам разъём 12VHPWR на видеокарте, так и переходник, который почти полностью оплавился. Сейчас незадачливый пользователь пытается оформить гарантийный возврат.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания в указанной сборке послужил тот самый сильный изгиб кабеля в районе переходника. Но это лишь предположения и причиной может стать само использования переходника, ведь несчастных случаев без его использования пока что не зарегистрировано.

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В любой случае проблема на данный момент не является слишком распространенной, и это первая неприятная история, преданная огласке.