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Менее двух недель назад стартовали продажи новой видеокарты RTX 4090 от компании NVIDIA и некоторые счастливые покупатели уже смогли её приобрести. Но похоже, что новинку ожидает уже до боли знакомый нам дефицит, поскольку количество выпущенных GPU для RTX 4090 скорее всего хватит только на релизные продажи.

Ресурс MyDrivers сообщает, что компания NVIDIA перевела часть своих мощностей, на которых выпускались GPU для RTX 4090 на производство чипов для графических процессоров Hopper H100, предназначенных для систем ИИ.

На принятие подобного решения повлияли две причины.

Как известно, не так давно США запретили продажи своих продуктов, предназначенных для ИИ на территории Китая, поскольку по мнению американских властей это является угрозой их национальной безопасности, в случае использовании ИИ в военных целях. В то же время технологическим компаниям разрешено выполнять уже имеющиеся заказы до сентября 2023 года. То есть у NVIDIA остался ровно год, чтобы успеть заработать последние большие деньги на продаже в Китай ускорителей вычислений Hopper H100 и Ampere A100.

Второй причиной является несравненно более высокая прибыль от продажи Hopper H100 AI. К примеру, если RTX 4090 продаётся в мире по средней цене в 2000-3000$, то Hopper H100 AI сейчас стоит немыслимые 33000$, а версия SXM обойдётся ещё дороже.

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Обе причины складываются в весьма логический вывод о том, что NVIDIA хочет по максимуму извлечь прибыль с закрывающегося для неё рынка Китая. Особенно важным для компании это становится в период краха майнинга на игровых видеокартах. Поэтому неудивительно, что NVIDIA решила в очередной раз пожертвовать игровым рынком и интересами геймеров в угоду прибыли.

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#дефицит #rtx 4090 #hopper h100 ai
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boldebouillie
20:02
У 4090 и Hopper H100 одинаковая себестоимость. Итого только на железках чистая прибыль свыше 30к или почти два ляма рублей с карты. Хуанг офигенно крут, деньги из воздуха. Хотя минус программная подде...
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
Sergiu Bunacalea
20:02
Разве кому то есть дело до видеокарт стоимостью от 2500$ и выше? Такие видеокарты могут себе позволить меньше 1% геймеров .
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